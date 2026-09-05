Fiscalía detalla multihomicidio en Atizapán; acusados podrían quedar libres

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Los dos detenidos por el multihomicidio en Atizapán de Zaragoza,Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, podrían quedar en libertad durante su primera audiencia si un juez determina que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) excedió el plazo legal para ingresarlos a un centro penitenciario.

La Fiscalía también reveló nuevos detalles sobre el crimen, entre ellos que los agresores presuntamente buscaban bitcoins, que utilizaron un arma de fuego y que uno de los investigados habría ofrecido 2 millones de pesos al conductor que participó en el traslado.

Presuntos multihomicidas podrían quedar libres por error en detención

De acuerdo con la información proporcionada, los investigados fueron ingresados al centro penitenciario cuando presuntamente ya habían transcurrido las 48 horas legales para ponerlos a disposición.

Esta situación podría ser utilizada por su defensa durante la audiencia inicial. Un juez de control deberá determinar si la detención fue legal o si existió una irregularidad en el procedimiento.

En caso de que la detención sea declarada ilegal, los dos investigados podrían quedar en libertad y continuar su proceso fuera de prisión, según lo señalado en la información difundida.

La audiencia inicial contempla la formulación de imputación y la revisión de la legalidad de la detención. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la hora en que se realizará.

Fiscalía reconstruye multihomicidio en Atizapán

La cronología de la Fiscalía señala que Diego ingresó al departamento alrededor de las 5:24 horas. En ese momento se encontraba Aleida, de 21 años, junto con dos mascotas.

A las 5:42 horas llegó Ana Paula con sus dos hijos. Más tarde, alrededor de las 7:28 horas, arribó Jonás acompañado de Freddy, quien es señalado como testigo de los hechos.

Antes de entrar, Jonás habría advertido a su acompañante que temía que algo pudiera ocurrir y le pidió llamar a las autoridades si no sabía nada de él.

A las 7:43 horas, los investigados salieron del fraccionamiento en un vehículo Kia. Para escapar habrían amenazado con un arma de fuego al personal de seguridad y exigido que les abrieran la puerta.

Después del multihomicidio, Diego habría acudido a un restaurante ubicado en avenida Mixcoac, en la Ciudad de México, para comer tacos. Sin embargo, al encontrar el establecimiento sin servicio, se retiró con dirección a la colonia Del Valle

Buscaban bitcoins y habrían arrojado el arma a una barranca

La FGJEM indicó que el objetivo del ataque habría sido apoderarse de bitcoins. Diego presuntamente ofreció 2 millones de pesos al conductor por trasladarlo y participar en los hechos.

Según la declaración atribuida al investigado, el arma fue desarmada y arrojada a una barranca. La Fiscalía presume que pudo tener silenciador, aunque este dato no ha sido confirmado.

Los investigados enfrentarían cargos por homicidio calificado, además de maltrato animal e interrupción del embarazo.

La audiencia será determinante para conocer si los dos hombres permanecen en prisión o pueden enfrentar el proceso en libertad.

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