Derrumbe en carretera federal México-Toluca deja daños en tres vehículos

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Derrumbe en la carretera México-Toluca. Foto: GN Carreteras

Autoridades federales dieron a conocer que, tras las fuertes lluvias que se registraron la noche de este pasado lunes 1 de junio, se reportó un derrumbe en la carretera federal México-Toluca, por lo que personal atendió este accidente para abrir la circulación de los automóviles.

Atienden derrumbe en la carretera México-Toluca

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que, por las fuertes lluvias que se registraron a las 20:40 horas de este lunes 1 de junio de 2026, se reportó un derrumbe en la carretera federal México-Toluca, justo a la altura de la zona de Contadero, con rumbo a la Ciudad de México (CDMX).

Sí, según las autoridades federales, se trató de un deslizamiento de lodo y árboles a lo largo de unos 500 metros, el cual bloqueó la circulación en los dos carriles de esta importante vía.

Tres vehículos afectados; no se reportaron lesionados ni muertos

Por otra parte, la dependencia federal dio a conocer que, por el derrumbe en la carretera México-Toluca, tres vehículos particulares resultaron afectados.

Afortunadamente, según las autoridades, por este accidente registrado este lunes, no se reportaron personas lesionadas ni tampoco pérdidas humanas.

También señalaron que durante la madrugada de este martes 2 de junio, personal de la SICT, junto a la Guardia Nacional, trabajaron en la zona y a las 4:40 horas se abrió por fin la circulación en el carril izquierdo, aunque advirtieron que seguían con los trabajos para restablecer completamente el flujo vehicular.

“Se recomienda a los conductores manejar con precaución por la zona, respetar las indicaciones viales y reducir la velocidad”, finalizaron.

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