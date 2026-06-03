Se forma socavón de más de dos metros de profundidad en Tlalnepantla

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Socavón en Tlalnepantla. Foto: Protección Civil Tlalnepantla

Una ruptura en el sistema de drenaje habría provocado la creación de un socavón en calles de la colonia Viveros del Valle, en Tlalnepantla, Estado de México, según reportes.

A través de redes sociales, comenzaron a circular imágenes del socavón en calles de Tlalnepantla, que, reportes apuntan, tendría más de dos metros de profundidad y, al menos, tres metros de diámetro.

Autoridades trabajan en la zona del socavón

Hasta la zona del socavón arribaron autoridades, quienes comenzaron a trabajar para reparar la ruptura en el drenaje y poder tapar el socavón que, según imágenes de Protección Civil de Tlalnepantla, habría comenzado con una pequeña abertura de la carpeta asfáltica.

Mediante su cuenta de Facebook,Protección Civil del municipio mexiquense detalló que trabajaba el equipo de Análisis de Riesgos y Monitoreo y que la zona había sido acordonada.

“Nuestro equipo de Análisis de Riesgos y Monitoreo se encuentra en el lugar. La zona fue acordonada de manera preventiva para salvaguardar la seguridad de peatones y automovilistas”, escribió Protección Civil de Tlalnepantla

Sin embargo, hasta el momento no se han dado mayores detalles sobre las obras para reparar el socavón en la colonia Viveros del Valle.

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