Licencias de conducir alimentarán la CURP biométrica en el Estado de México

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Foto: Getty images

El Gobierno federal y el Estado de México firmaron un convenio para promover la adopción, uso y certificación de la CURP entre los usuarios de la Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV EDOMEX), incluyendo la posibilidad de transferir datos biométricos de solicitantes de licencias y concesionarios de transporte al Registro Nacional de Población, siempre que exista autorización expresa de los titulares. El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de mayo de 2026.

El convenio fue suscrito entre la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), y la Secretaría de Movilidad mexiquense. Su vigencia se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2030.

CURP y datos biométricos en licencias del Estado de México

De acuerdo con el documento, la SEMOV EDOMEX podrá consultar, validar e intercambiar información con la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población (BDNCURP) para verificar la identidad de las personas que realizan trámites relacionados con licencias de conducir, permisos y concesiones de transporte.

Entre las acciones contempladas destaca que la dependencia estatal transferirá a Gobernación, a través de RENAPO, los datos biométricos que tenga en sus bases de datos sobre solicitantes de licencias y concesionarios de transporte.

El convenio precisa que esta transferencia únicamente podrá realizarse con el consentimiento previo de los titulares de los datos personales.

Según el texto, la finalidad es integrar esa información a la CURP para la expedición del futuro Documento Nacional de Identificación.

Además, la Secretaría de Movilidad deberá realizar adecuaciones a sus avisos de privacidad para informar a los usuarios sobre esta posibilidad y obtener autorización expresa y por escrito antes de cualquier transferencia de información biométrica.

¿Qué trámites utilizan actualmente la CURP?

El documento señala que la CURP ya es un requisito para diversos procedimientos administrados por la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

Entre ellos se encuentran:

Licencias para automovilista

Licencias para motociclista

Licencias para chofer de servicio particular

Permisos provisionales de práctica

Licencias para servicio público

Certificados médicos toxicológicos

Asimismo, quienes solicitan una cita para obtener, renovar o reponer una licencia deben ingresar su CURP en el portal oficial de la dependencia para generar un folio y continuar con el trámite.

La dependencia también utiliza la clave como mecanismo de validación de identidad para concesionarios, representantes legales y usuarios que realizan gestiones en el Sistema de Gestión de Trámites y Servicios del Registro Estatal de Transporte Público.

¿Qué información compartirá el Estado de México con RENAPO?

Como parte del acuerdo, la Secretaría de Movilidad enviará información periódica para confrontar registros con la base nacional de la CURP y validar identidades.

También deberá:

Adoptar la CURP como identificador individual en sus registros

como identificador individual en sus registros Verificar que la CURP de los usuarios esté certificada

Orientar a las personas cuya CURP no esté certificada para regularizar su situación ante el Registro Civil

Utilizar exclusivamente los servicios proporcionados por RENAPO para los fines establecidos en el convenio

El documento también establece medidas de protección de datos personales y confidencialidad. Además, prohíbe compartir información o accesos con terceros ajenos al convenio.

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