Enfrentamiento en Malinalco deja un agresor muerto y un detenido, con un policía herido

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Foto: Especial

Un operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) terminó la tarde de este martes en enfrentamiento con una célula armada en el paraje Las Canoas, en Malinalco. El saldo fue de un presunto agresor sin vida, un policía lesionado y un hombre detenido.

La movilización inició tras reportes de vecinos sobre detonaciones y personas con armas largas en la zona. Al sitio acudieron elementos estatales en cinco unidades, quienes localizaron un campamento improvisado donde se encontraban alrededor de 10 individuos armados.

Los ocupantes abrieron fuego contra los uniformados. Un agente resultó herido por un proyectil. Los policías repelieron la agresión y abatieron a uno de los atacantes, un joven de aproximadamente 24 años, junto a quien se localizó un fusil AK-47.

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En el lugar fue detenido Jorge Luis “N”, de 19 años y originario de Chimalhuacán, quien también portaba un fusil AK-47. El resto del grupo huyó hacia la zona boscosa, por lo que se desplegó un dispositivo de búsqueda en los alrededores.

El policía lesionado recibió atención de paramédicos y fue trasladado a un hospital de la región, donde se reporta fuera de peligro. Personal de emergencia confirmó el deceso del presunto agresor en el sitio del enfrentamiento.

Durante la inspección del campamento se aseguraron:

500 gramos de droga cristal

4 fusiles AK-47

6 cargadores

19 paquetes con cartuchos calibre 7.62

5 chalecos tácticos

2 gorras negras con el escudo nacional

Ropa de camuflaje

El detenido, las armas, los vehículos y demás objetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que determinará la procedencia del armamento y la posible afiliación criminal del grupo.

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