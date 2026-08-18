Ingresan a penal al conductor de la revolvedora que causó accidente en Interlomas

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Foto: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo por homicidio culposo en agravio de una mujer a Carlos “N”, conductor de la revolvedora que chocó con una estela publicitaria en Interlomas, Huixquilucan, a quien ingresó al penal y puso a disposición de la autoridad judicial.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, el pasado 14 de agosto, la víctima, de 53 años, viajaba al interior de una camioneta cuando circulaba a la altura del centro comercial Paseo Interlomas.

En ese punto, una estructura publicitaria cayó sobre el vehículo después de que fuera impactada por una revolvedora de cemento que presuntamente conducía Carlos “N”. Como consecuencia del hecho de tránsito, la mujer perdió la vida.

Elementos de la FGJEM ingresaron al detenido al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para determinar su situación jurídica.

La Fiscalía informó que Carlos “N” fue ingresado al Centro Penitenciario de Tlalnepantla por homicidio por culpa y daño en los bienes, delito por el que podría obtener una sentencia de hasta 10 años de prisión.

A la vez que precisó que el detenido debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

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