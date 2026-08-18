¡Alerta vial! Fuga de gas tras volcadura de pipa paraliza la Toluca-Tenango

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Fuga de gas por volcadura de una pipa en la Toluca-Tenango. Fotos: Carlos Vera

Una fuga de gas registrada tras la volcadura de una pipa provocó el cierre total de la carretera Toluca-Tenango del Valle, en ambos sentidos, la mañana de este martes 18 de agosto de 2026, a la altura de Floracopio, en San Antonio la Isla, Estado de México (Edomex). De acuerdo con el Reporte Vial del Estado de México, el accidente involucró a una pipa que transportaba gas y un tráiler. De manera preliminar, se informó sobre una persona fallecida.

El percance generó una emergencia debido a que el vehículo que transportaba el combustible quedó volcado sobre la vía y comenzó a presentar una fuga de gas, lo que ocasionó la formación de una densa nube en las inmediaciones del sitio.

Ante la situación, se desplegaron bomberos y cuerpos de emergencia, quienes acudieron al punto para controlar la fuga, realizar las labores correspondientes y mantener bajo resguardo la zona afectada.

#Precaución 🚨



⚠️ 🚛 Se registra #Accidente entre una pipa de gas y un tráiler, sobre la carretera Toluca – Tenango del Valle, a la altura de #Floracopio.#EvitaLaZona

☎️#Emergencias 9-1-1 pic.twitter.com/XR83DW4m96 — Reporte Vial del Estado de México (@SSEM_VialEdomex) August 18, 2026

Desalojan viviendas cercanas al accidente

Como parte de las medidas preventivas implementadas por las autoridades, se llevó a cabo el desalojo de viviendas cercanas al lugar donde ocurrió la volcadura de la pipa.

La presencia de gas y las condiciones generadas por el accidente llevaron a establecer medidas de seguridad para reducir riesgos entre las personas que se encontraban en las inmediaciones.

El personal de emergencia continúa trabajando en el lugar para controlar la situación y asegurar el área, mientras permanece la afectación a la circulación vehicular.

La carretera Toluca-Tenango del Valle se mantiene cerrada en ambos sentidos en el tramo ubicado a la altura de Floracopio, por lo que las autoridades solicitan a los conductores evitar acercarse al punto del accidente.

Vialidades que puedes utilizar

Además de la afectación a la circulación, las autoridades mantienen presencia de cuerpos de emergencia en el sitio para controlar la situación y garantizar la seguridad en el perímetro. El C5 mexiquense pidió a los conductores permitir el paso de las unidades que se dirigen al lugar.

Carretera Vieja a Tenango: opción para evitar el tramo afectado de la Toluca-Tenango

opción para evitar el tramo afectado de la Toluca-Tenango Libramiento Bicentenario/Autopista Tenango: alternativa para continuar el recorrido sin ingresar a la zona donde se atiende la emergencia

Los automovilistas deben tomar en cuenta que las condiciones viales pueden modificarse conforme avancen las maniobras para controlar la fuga de gas y retirar la unidad accidentada. Por ello, se recomienda atender las indicaciones del personal de seguridad y emergencia desplegado en la zona.

Recomiendan evitar la zona de la fuga de gas

Para los automovilistas que utilizan habitualmente esta carretera, la recomendación es buscar rutas alternas y evitar el tramo afectado hasta que los cuerpos de emergencia concluyan las labores.

Las autoridades también pidieron a la población no aproximarse al sitio de la fuga de gas, debido a las condiciones de riesgo que persisten en la zona.

Asimismo, se hizo un llamado a los conductores y peatones a no detenerse para observar o grabar el accidente, ya que la presencia de personas ajenas a las labores de auxilio puede dificultar el trabajo de los equipos de emergencia y retrasar el paso de las unidades que se dirigen al lugar.

La situación permanece bajo atención de los cuerpos de emergencia, mientras se realizan las maniobras necesarias para controlar la fuga y garantizar condiciones de seguridad antes de restablecer la circulación.

Hasta el momento, la información disponible señala de manera preliminar una persona fallecida como consecuencia del accidente. Las autoridades correspondientes deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió la colisión entre la pipa y el tráiler, así como confirmar el saldo definitivo.

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