Trabajadores del IMSS Bienestar bloquean por dos horas vialidades del Edomex: exigen pagos

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Trabajadores del IMSS Bienestar bloquearon puntos en Edomex. Foto: Fernando Cruz

Trabajadores del IMSS Bienestar bloquearon calles y avenidas de distintos municipios del Estado de México (Edomex) por más de dos horas para exigir pagos atrasados.

En Ecatepec de Morelos, decenas de trabajadores del hospital de Las Américas protestaron bloqueando la Avenida Central justo frente al Mexipuerto “Las Américas,” para exigir al Gobierno estatal el pago salarial de la última quincena.

🚨 Personal del Instituto de Salud del Estado de México salió a las calles para exigir al gobierno estatal el pago de la última quincena, además del bono de apoyo a la canasta básica y la basificación de trabajadores que continúan bajo contrato.



En Ecatepec, trabajadores del… pic.twitter.com/ib8Q8mKXl5 — Uno TV (@UnoNoticias) August 18, 2026

¿Qué piden los manifestantes?

Exigen el pago salarial de la última quincena, el pago inmediato del bono económico de apoyo a la canasta básica, además de la basificación de los trabajadores que aún permanecen en condiciones de contrato.

Derivado de este bloqueo total se ha suspendido el servicio del Mexibús Línea 4 que corre de Central de Abastos a Indios Verdes.

Decenas de usuarios han descendido de las unidades y continúan su trayecto a pie.

Al mismo tiempo se registran bloqueos en:

Avenida 1 de mayo en Naucalpan de Juárez

Avenida Adolfo López Mateos frente al hospital el Herrejón en Atizapán de Zaragoza

Hospital general Vicente Villada en Cuautitlán

En la México Pachuca en Tecámac

Carretera federal lechería Texcoco

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