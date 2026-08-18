Videocámara de seguridad capta intento de asalto a transportista en la México-Puebla

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Un transportista fue víctima de un presunto intento de asalto en una caseta de cobro de la autopista México-Puebla, a la altura de Chalco, Estado de México.

El incidente ocurrió durante la mañana del pasado 14 de agosto y quedaron registrados por una cámara de seguridad instalada al interior de la unidad, donde se observa al conductor detenido en la caseta mientras fuma un cigarro.

#SiLosReconocesDenúncialos |



Sujetos armados intentaron robar a un transportista, pero la cámara de seguridad captó el intento de asalto, en la autopista México-Puebla, lo que causó que el vehículo se apagara, por lo que mejor huyeron. pic.twitter.com/V92gFuQdTT — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 18, 2026

En ese momento, dos sujetos se aproximan a la camioneta. Uno de ellos, vestido con playera blanca y gorra negra, abre la puerta del conductor y le exige su teléfono celular.

El presunto delincuente también le ordena cambiarse de lugar, aparentemente con la intención de tomar el control de la unidad, mientras un segundo sujeto, quien porta una playera gris, intenta ingresar por el lado del copiloto. Durante varios segundos, ambos permanecen dentro de la camioneta mientras intercambian palabras con el transportista.

Sin embargo, uno de los sujetos descubre la cámara de seguridad instalada en el vehículo, además de que la unidad no arrancaba, por lo que poco después, decide descender de la unidad y el intento de robo no se concreta.

Antes de retirarse, uno de los presuntos asaltantes golpea al conductor con la cacha de un arma. En la grabación se observa al transportista llevarse una mano a la zona donde recibió el golpe, aparentemente debido a la agresión. Los sujetos finalmente abandonan el lugar y el conductor permanece dentro de la camioneta.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.