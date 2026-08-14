Reto peligroso: jóvenes viajan sobre el cofre de una camioneta y policía las intercepta en Metepec

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Jóvenes viajan en cofre de camioneta por reto. Foto: Pexels

Dos jóvenes mujeres fueron captadas viajando sobre el cofre de una camioneta mientras el vehículo circulaba por calles de Metepec, Estado de México (Edomex), como parte de un presunto reto. La maniobra fue detectada mediante el sistema de videovigilancia del C4i y terminó cuando policías municipales interceptaron la unidad.

El hecho quedó registrado en un video difundido por la Policía Municipal de Metepec, donde se observa a las jóvenes sentadas sobre la parte frontal de una camioneta roja mientras ésta avanza por la vía pública, casi con nula visibilidad.

Jóvenes aceptan reto y se suben al cofre de una camioneta

Las imágenes muestran a las dos jóvenes sentadas directamente sobre el cofre de la camioneta, mientras el vehículo se desplaza por las calles del municipio.

Las jóvenes no se encontraban dentro de la unidad y permanecían expuestas mientras el automóvil continuaba su recorrido.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, la acción estaría relacionada con un reto, una práctica que puede llevar a quienes participan a realizar maniobras peligrosas para grabarlas o compartirlas posteriormente.

En el video también se observa que, durante parte del trayecto, las condiciones de visibilidad eran reducidas, lo que incrementaba el riesgo para las jóvenes y para las demás personas que circulaban por la zona.

Autoridades detectan el vehículo y policías lo interceptan

La situación fue identificada mediante la tecnología del Centro de Control (C4i) de Metepec, desde donde se dio seguimiento a la camioneta roja.

Con la información obtenida mediante las cámaras, elementos de seguridad en campo localizaron la unidad y siguieron su recorrido hasta conseguir interceptarla.

Una vez detenida la camioneta, las dos jóvenes descendieron del cofre y los policías realizaron la intervención correspondiente.

Las autoridades municipales informaron que se aplicó la sanción correspondiente y que la camioneta fue trasladada al depósito oficial como parte de las acciones derivadas de la infracción.

La intervención evitó que las jóvenes continuaran desplazándose sobre el vehículo, una situación que podía terminar en una caída, un atropellamiento u otro accidente con final fatal.

Policía de Metepec alerta por retos que ponen en riesgo la vida

El caso ocurrió en un contexto en el que los retos difundidos en redes sociales pueden incentivar conductas que buscan llamar la atención mediante acciones peligrosas.

Aunque para quienes participan puede tratarse de un juego o una forma de generar contenido, realizar este tipo de maniobras en calles abiertas implica exponerse a circunstancias que pueden cambiar en cuestión de segundos.

Ante el hecho, la Policía Municipal de Metepec recordó que un juego o un reto no debe convertirse en una tragedia, al advertir sobre las consecuencias que pueden derivarse de este tipo de acciones.

La intervención de los elementos de policía permitió detener el recorrido de la camioneta y retirar a las jóvenes de una situación de peligro. El caso también quedó documentado en video, material que fue difundido por las autoridades municipales para mostrar lo ocurrido.

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