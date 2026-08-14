Lluvias inundan vialidades de Tultitlán, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli

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Lluvias causan inundaciones y afectaciones viales en Edomex. FOTO: Cuartoscuro

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde y noche provocaron inundaciones y afectaciones viales en Tultitlán, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. El agua complicó la circulación en avenidas principales y obligó a conductores a detenerse.

Entre los puntos afectados se encuentran la Vía José López Portillo, Periférico Norte y los carriles laterales de la autopista México-Querétaro. Además, las condiciones provocaron la suspensión del servicio de la Línea 2 del Mexibús en Tultitlán.

Lluvias inundan la Vía José López Portillo en Tultitlán

En Tultitlán, una de las mayores afectaciones ocurrió sobre la Vía José López Portillo, a la altura de La Bandera, donde el nivel del agua superó los 30 centímetros.

Ante la inundación, varios automovilistas detuvieron su marcha para evitar quedar varados. La acumulación de agua también afectó la operación del transporte público.

El servicio de la Línea 2 del Mexibús tuvo que ser suspendido. Aunque el nivel del agua comenzó a bajar, todavía se registraban retrasos en el servicio en ambos sentidos.

En este municipio mexiquense también hubo afectaciones sobre avenida Mexiquense y avenida Las Torres.

Tlalnepantla registra afectaciones en Periférico Norte

Las lluvias en Tlalnepantla dejaron afectaciones en los carriles laterales de Periférico Norte, así como a la altura de Kimex, en su intersección con la avenida Jesús Reyes Heroles.

También se reportaron problemas por la acumulación de agua en avenida Toltecas y Mario Colín, en la zona centro del municipio.

Lluvias afectan vialidades de Cuautitlán Izcalli

En Cuautitlán Izcalli, el agua provocó afectaciones sobre avenida Primero de Mayo, además de calles y avenidas de las zonas de San Antonio e Infonavit Norte.

También se registraron afectaciones en los carriles laterales de la autopista México-Querétaro, a la altura de Lechería.

Las lluvias dejaron así problemas de circulación en distintos puntos de los tres municipios del Estado de México, principalmente por la acumulación de agua en vialidades.

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