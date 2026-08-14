Familiares de mexiquenses desaparecidos en Mazatlán toman caseta de la carretera Panamericana

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Familiares de mexiquenses desaparecidos en Mazatlán protestan. Foto: Carlos Vera

A más de seis meses de la desaparición de cuatro mexiquenses en Mazatlán, Sinaloa, la incertidumbre continúa, por lo que sus familiares decidieron tomar una caseta de la carretera Panamericana para exigir una respuesta de las autoridades.

El caso de los mexiquenses desaparecidos en Mazatlán

El 3 de febrero de 2026, seis integrantes de una familia originaria de Ixtlahuaca, Estado de México, que se encontraban de vacaciones en Mazatlán, Sinaloa, fueron interceptados por sujetos armados mientras recorrían la Zona Dorada a bordo de vehículos tipo Razer.

Horas después, una mujer y una niña fueron localizadas con vida, pero cuatro hombres continúan sin ser localizados.

Familiares toman caseta de la carretera Panamericana

Hoy, a más de seis meses de aquel hecho, sus familiares aseguran que no han obtenido respuestas sobre su paradero.

Por eso, decidieron protestar y abrir el paso libre en la caseta de peaje de la carretera Panamericana, para exigir a las autoridades que no detengan la búsqueda.

“Mi vida se paralizó ese día. De verdad, no se lo deseo a nadie. Yo quiero pedir que las autoridades hagan su trabajo, porque esto no es vida. No sabemos también cómo están nuestros hijos. Nuestra vida se ha paralizado, dio un giro de 360 grados, y hoy lo único que queremos es que nuestros hijos regresen. A nosotros no nos importa quién los tiene, dónde están. Nosotros queremos que los traigan sanos y salvos“, señala Verónica Sabino, madre de tres de los desaparecidos.

Con el levantamiento de las plumas, los manifestantes permitieron el paso gratuito a los automovilistas y convirtieron la caseta en un punto de protesta para hacer visible su reclamo.

Exigen que las autoridades agoten las líneas de investigación

Son más de seis meses sin sus seres queridos y, para esta familia, cada día que pasa aumenta la angustia.

Sus exigencias son: que las autoridades redoblen los esfuerzos, agoten todas las líneas de investigación y les den respuestas sobre el paradero de sus familiares.

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