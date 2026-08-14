Pasaje Curi en Toluca estrena imagen después de 50 años

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Pasaje Curi. Foto: Gobierno de Toluca

El Gobierno de Toluca, en el Estado de México, inauguró la nueva imagen del Pasaje Curi, uno de los puntos más emblemáticos del Centro de la ciudad con más de 50 años de historia. A continuación, te mencionamos cuáles son los trabajos de renovación que se realizaron.

Renuevan imagen del Pasaje Curi en Toluca

El alcalde Ricardo Moreno mencionó durante la presentación de las obras de rehabilitación que en el Pasaje Curi se instaló una nueva iluminación, además de trabajos de pintura, bolardos, bancas y balizamiento, para darle una imagen renovada a este espacio.

El objetivo de estas obras es mejorar la movilidad de las personas que visitan el centro de Toluca para realizar sus compras; ahora contarán con un espacio atractivo para recorrer y descubrir los negocios locales.

De acuerdo con las palabras de Gabriel Medina Peralta, director general de Innovación, Planeación y Gestión Urbana, la rehabilitación del Pasaje Curi comenzó hace un año, a través del diálogo con los locatarios para construir en conjunto una propuesta en beneficio de todos.

“El comercio local es una pieza fundamental para la economía del municipio, ya que, por décadas, familias enteras llevan a cabo la actividad comercial, por ello la recuperación del Centro Histórico debe acompañarse de más espacios públicos dignos, calles ordenadas y acciones que fortalezcan la derrama de dinero”, expresó el alcalde Ricardo Moreno.

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