Al menos 12 heridos por explosión de pirotecnia en Santa María Canchesdá

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Explosión de pirotecnia en Santa María Canchesdá. Foto: Uno TV

La noche de este sábado, una presunta explosión de pirotecnia durante una celebración patronal en la comunidad de Santa María Canchesdá, Temascalcingo, Estado de México, dejó al menos 12 personas heridas.

Entre los lesionados se encuentran siete adultos y cinco menores de edad. La explosión provocó momentos de pánico entre los asistentes a la celebración.

Personal de #ProtecciónCivilEdoMéx atiende una explosión de pirotecnia registrada en la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de #Temascalcingo. pic.twitter.com/m63J0n2Bud — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) September 6, 2026

Explosión moviliza a cuerpos de emergencia

Tras el incidente, la emergencia movilizó a bomberos, paramédicos, Protección Civil y Policía Estatal, quienes acudieron a la comunidad para atender a las personas afectadas.

Asimismo, tras la explosión comenzaron a circular videos en redes sociales. En ellos, se puede observar a las personas corriendo en busca de ayuda, en medio de gritos y pánico.

#Urgente |



Personal de @pciviledomex atiende una explosión de #pirotecnia registrada en la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de #Temascalcingo.



En el lugar se brinda atención a las personas lesionadas.



Se trabaja en conjunto con Unidades Municipales de Protección… pic.twitter.com/geSdd8faNF — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 6, 2026

Las autoridades recomendaron a la población evitar la zona y permitir el libre paso de las unidades de emergencia que trabajan en el lugar.

⚠️ Se exhorta a evitar la zona y permitir el paso de las unidades de emergencia. — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) September 6, 2026

Hasta el momento, no se han informado mayores detalles sobre las condiciones de los 12 heridos, ni sobre las causas exactas que provocaron la explosión de los fuegos pirotécnicos.

Explosión de pirotecnia en Santa María Canchesdá. Foto: Uno TV

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