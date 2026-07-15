Explosión por gas en condominio de Huixquilucan deja 3 heridos y daños materiales

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Foto: @carlosorvananos

Un tanque de gas explotó en la azotea de un edificio en Avenida Jesús del Monte, en Huixquilucan, Estado de México, causando la movilización de los servicios de emergencia, mientras habría dejado daños en el inmueble. Se reportan tres personas heridas.

Este martes por la noche, el acalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, informó a través de sus redes sociales sobre una explosión en Avenida Jesús del Monte y cerrada de Adolfo López Mateos en la colonia Jesús del Monte, municipio de Huixquilucan.

Agregó que elementos de emergencia de la alcaldía capitalina se encontraban en la zona apoyando a los bomberos mexiquenses, a la vez que pidió a la población permitir el paso del personal de Protección Civil.

🚨💥 Se registra la explosión de un tanque estacionario en un condominio de Av. Jesús del Monte, en la colonia Jesús del Monte, #Huixquilucan.

🚒 Cuerpos de emergencia ya laboran en la zona. ⚠️ Evita el área y facilita el paso a las autoridades. pic.twitter.com/z4QpP8bcAX — Infopolitano (@infopolitano) July 15, 2026

Mientras que, a través de redes sociales, usuarios comentaron haber percibido la explosión al momento de ocurrir, así como un olor a gas tras el estallido en la torre del complejo residencial Los Yaquis, mientras que la onda expansiva habría afectado edificios aledaños.

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