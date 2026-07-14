Edomex entrega 125 mdp en apoyos para más de 3 mil productores del campo

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Productores del campo del Edomex reciben apoyos Foto: Cuartoscuro

El Gobierno del Estado de México (Edomex) inició la entrega de apoyos para el campo a través de los programas Transformando el Campo y Por el Rescate al Campo, con los que se prevé beneficiar a 3 mil 631 productores de la zona norte de la entidad mediante una inversión de 125 millones de pesos (mdp).

Apoyos para el campo beneficiarán a productores de nueve municipios

La secretaria del Campo del Estado de México, María Eugenia Rojano Valdés, informó que el programa forma parte de la estrategia impulsada desde febrero para fortalecer las actividades agrícolas y pecuarias.

La funcionaria explicó que el proceso de recepción de solicitudes comenzó en febrero con la apertura de 16 ventanillas de atención en diferentes regiones del estado.

Indicó que casi 11 mil personas solicitaron incorporarse al programa y que alrededor de 7 mil productores cumplieron con todos los requisitos establecidos para acceder a los apoyos.

¿Qué apoyos recibirán los productores del Edomex?

La secretaria del Campo detalló que los recursos fueron distribuidos en nueve vertientes, que incluyen 30 conceptos y más de 121 tipos de apoyos.

Entre los beneficios que recibirán los productores se encuentran:

Semillas

Fertilizantes y abonos

Herramientas agrícolas

Maquinaria

Sistemas de riego

Pies de cría

Mobiliario y equipo

Insumos para mejorar la calidad de los suelos

Inversión de 125 millones de pesos para el campo

La titular de la Secretaría del Campo informó que 3 mil 631 productores recibirán apoyos de manera directa, mientras que alrededor de 15 mil personas serán beneficiadas de forma indirecta.

Precisó que el Gobierno del Estado de México destinó 115 millones de pesos para este programa y que, con la aportación de algunos productores, la inversión total alcanzará 125 millones de pesos en la zona norte de la entidad.

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