Recolector de basura muere arrollado por su propio camión en Ecatepec

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Recolector de basura murió tras presunta falla en los frenos. FOTO: Cuartoscuro

Un recolector de basura murió la tarde de este martes tras ser arrollado por su propia unidad en la colonia Tulpetlac, en Ecatepec, Estado de México. De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió mientras el trabajador realizaba labores de recolección de desechos sólidos. De manera preliminar, se informó que el camión recolector habría presentado una falla en el sistema de frenos.

Según la información disponible, el operador descendió de la unidad e intentó detener el vehículo cuando comenzó a desplazarse. Sin embargo, fue atropellado por el propio camión y perdió la vida en el lugar. La unidad terminó impactándose contra una vivienda.

Camión de basura se queda sin frenos y arrolla a una persona en Tulpetlac, @Ecatepec.



QEPD pic.twitter.com/xtLpoUeU09 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 14, 2026

Recolector de basura murió tras presunta falla en los frenos

El accidente ocurrió en la colonia Tulpetlac, en Ecatepec, donde el trabajador, de aproximadamente 50 años de edad, quedó tendido sobre la cinta asfáltica tras ser arrollado.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para iniciar las diligencias correspondientes.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y confirmar si la unidad presentó una falla mecánica en el sistema de frenos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial más detalles sobre la identidad del trabajador ni sobre los resultados de los primeros peritajes.

La investigación continuará para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las causas que provocaron la muerte del operador del camión recolector de basura.

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