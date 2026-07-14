Rehabilitación de avenida Alfredo del Mazo en Toluca provoca cierres parciales; conoce horarios de las obras y vías alternas

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La rehabilitación de avenida Alfredo del Mazo es en Toluca. Foto: Cuartoscuro

Las obras de rehabilitación de la avenida Alfredo del Mazo, una de las principales vialidades de acceso y salida de Toluca, capital del Estado de México (Edomex) ya están en marcha. Debido a los trabajos, las autoridades estatales pidieron a los automovilistas tomar precauciones, ya que habrá afectaciones parciales a la circulación durante varios horarios del día.

De acuerdo con la información oficial del Gobierno del Edomex, la intervención comprende 2.8 kilómetros de esta vialidad y se desarrollará tanto en jornadas diurnas como nocturnas para agilizar la ejecución del proyecto.

La recomendación para quienes transitan diariamente por la zona es planear su ruta con anticipación, utilizar vías alternas cuando sea posible y considerar tiempo adicional para sus traslados.

¡Iniciamos la rehabilitación de la Avenida Alfredo del Mazo en #Toluca!

Te compartimos los horarios de las jornadas en las que esteremos trabajando por tu bienestar y el de tu familia.

🚧 Toma precauciones.#ElPoderDeServir pic.twitter.com/cEopWg1QeH — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) July 12, 2026

¿Cuál es el tramo donde se realizan las obras en la avenida Alfredo del Mazo?

Según el mapa difundido por las autoridades, la rehabilitación se lleva a cabo sobre un tramo de 2.8 kilómetros de la avenida Alfredo del Mazo, que inicia a la altura del punto identificado como Inicio 0+000, cerca de Residencial Las Flores, y concluye en el punto Final 2+460, con dirección hacia la carretera México-Toluca.

El segmento intervenido atraviesa zonas como:

Las Torres

Independencia

Reforma y FFCC Nacionales

Entorno de San Lorenzo Tepaltitlán

Al tratarse de una de las arterias con mayor flujo vehicular del Valle de Toluca, las autoridades prevén reducción parcial de carriles mientras se desarrollan las labores.

Horarios de las obras en avenida Alfredo del Mazo

Los trabajos de rehabilitación se realizarán en dos turnos.

Turno diurno

Lunes a viernes: de 7:00 a 17:00 horas

de Sábados: de 7:00 a 14:00 horas

Turno nocturno

Lunes a sábado: de 21:00 a 5:00 horas

Estos horarios buscan avanzar en las obras sin detener completamente la circulación en la zona, aunque durante las labores pueden presentarse reducciones de carriles y tránsito lento.

Alternativas viales

Como alternativas para evitar el tramo en obras de la avenida Alfredo del Mazo, los automovilistas pueden optar por vialidades como:

Carretera México-Toluca

Boulevard Isidro Fabela

Paseo Tollocan

Boulevard Aeropuerto

Vialidad José López Portillo

Dependiendo del destino, también se recomienda utilizar calles secundarias en la zona de San Lorenzo Tepaltitlán cuando las condiciones del tránsito lo permitan. Las autoridades exhortan a consultar aplicaciones de navegación en tiempo real para identificar la ruta más conveniente y anticipar posibles congestionamientos durante los horarios de trabajo.

Recomendaciones para evitar retrasos

Ante el inicio de la rehabilitación, las autoridades mexiquenses emitieron una serie de recomendaciones para quienes utilizan diariamente esta vialidad:

Planear la ruta antes de salir

antes de salir Considerar vías alternas para evitar congestionamientos

para evitar congestionamientos Anticipar el traslado para llegar a tiempo a sus actividades

Las autoridades también exhortaron a respetar la señalización instalada en la zona de obras y atender las indicaciones del personal encargado de los trabajos para reducir riesgos y mantener la seguridad vial.

La rehabilitación de la avenida Alfredo del Mazo forma parte de las acciones de mejoramiento de la infraestructura carretera en el Estado de México y busca optimizar las condiciones de una de las vialidades con mayor aforo vehicular en la capital mexiquense.

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