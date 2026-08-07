Intensas lluvias colapsan la Vía López Portillo en Tultitlán

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Vía López Portillo, inundada tras lluvias. Foto: Fernando Cruz

Las intensas lluvias registradas la tarde de este jueves en la zona norte del Estado de México provocaron severas afectaciones en la Vía José López Portillo, una de las principales vialidades de la región.

Uno de los puntos más afectados se localiza a la altura de La Bandera, en el municipio de Tultitlán, donde el nivel del agua superó los 30 centímetros, provocando el cierre parcial de la circulación en ambos sentidos y complicando el paso de vehículos.

#Reportando 🌊 | Inundada la zona de #La Bandera en #Tultitlán, #EdoMéx. 🔴



⛈️🚧 La fuerte tormenta de esta tarde provocó una inundacion de consideración en esta popular zona sobre la Vía José López Portillo la cual continúa al momento de la elaboración de este reporte.



🚗… pic.twitter.com/gRFe4Kg9Dd — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 7, 2026

Retrasos en el Mexibús y largas filas vehiculares

Las inundaciones también impactaron el servicio de la Línea 2 del Mexibús, que conecta Las Américas, en Ecatepec, con La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con reportes preliminares, los usuarios enfrentan retrasos de hasta 30 minutos debido a las condiciones en distintos puntos del recorrido.

En la zona afectada ya se observan filas kilométricas de vehículos, mientras algunos automovilistas intentan avanzar por los carriles que aún permanecen transitables.

Sin embargo, varios automóviles han quedado varados debido al nivel del agua.

‼️TORMENTA CAUSA INUNDACIONES EN LA VIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO #TULTITLAN #EDOMEX‼️



🚨continúa lloviendo y ya incrementó el nivel del agua.



🚨suspendido el MEXIBÚS línea 2.



🚨ya hay varios carros varados en la inundación. pic.twitter.com/vlAtDwDAyn — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) August 7, 2026

Continúan las labores para desazolvar la zona

En el sitio trabajan cuadrillas del organismo de agua de Tultitlán, APAST, junto con personal del Grupo Tláloc de la Comisión del Agua del Estado de México.

Las labores se realizan con equipos de rebombeo para reducir los niveles de anegación, aunque los trabajos se han complicado porque la lluvia continúa de manera intermitente.

También hay afectaciones en Cuautitlán Izcalli

Las lluvias no sólo impactaron a Tultitlán. También se reportan inundaciones y encharcamientos en la zona de Izcalli del Valle y Cartagena, en Cuautitlán Izcalli.

Además, se registran problemas de circulación en algunos tramos de la autopista México-Querétaro, donde la precipitación también ha generado complicaciones para los automovilistas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y exhortaron a la población a extremar precauciones, evitar calles inundadas y mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.

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