Ya está respirando”: policía aplica RCP y salva a niño de 3 años que cayó a un lago en Edomex

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Policía salva la vida de un niño tras rescatarlo de un ahogamiento. Foto: Getty

Un elemento de la policía salvó la vida de un niño de 3 años que estuvo a punto de morir ahogado en un lago del municipio de Teotihuacán, Estado de México, luego de aplicarle correctamente maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Gracias a la rápida intervención del oficial, el menor recuperó la respiración y los signos vitales antes de ser atendido por personal médico, en una acción que quedó registrada en video y que ha sido difundida en redes sociales.

“RESPIRA, RESPIRA…. LLORA LLORA!!”

Es el agente Edgar Domínguez del @spf_sspc

Así rescató y aplicó RCP a un niño de 3 años al q halló flotando en un lago de Teotihuacán @Edomex

El niño ya no respiraba, cuando el elemento de @SSPCMexico se metió al lago… al final lo salvó.



El… pic.twitter.com/Dei5sGAHPo — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 6, 2026

¿Cómo ocurrió el rescate del niño en Teotihuacán?

De acuerdo con la información disponible, el menor cayó accidentalmente a un cuerpo de agua de la localidad y comenzó a ahogarse.

Al percatarse de la emergencia, un policía municipal ingresó para ponerlo a salvo y, una vez fuera del agua, detectó que el pequeño no reaccionaba, por lo que inició de inmediato las maniobras de RCP.

La atención oportuna permitió que el niño volviera a respirar, recuperara el conocimiento y respondiera a los estímulos mientras esperaban la llegada de los servicios médicos.

Video muestra el momento en que el menor vuelve a respirar

En la grabación se escucha a los oficiales coordinar las acciones para mantener estable al menor mientras verificaban su estado de salud.

Uno de los policías pidió colocarlo de lado para facilitar su respiración.

Policía: “¿El doctor no está?”

Momentos después, al notar que el menor comenzaba a reaccionar, los elementos confirmaron que había recuperado la respiración.

Policía: “Está respirando… ya está respirando.”

Con el niño ya consciente, uno de los oficiales intentó mantenerlo alerta mientras continuaban brindándole atención.

Policía: “Hijo, ¿cómo te llamas?… Ya viene la ayuda.”

Finalmente, los policías celebraron que el pequeño reaccionara y lo animaron a seguir respirando.

Policía: “Llora, llora… eso, hijo… ¿Estás bien?… Eso.”

Policía rompe en llanto tras salvar al menor

Después de confirmar que el niño había recuperado los signos vitales, el oficial que realizó la reanimación no pudo contener la emoción y rompió en llanto, reflejando el alivio de haber evitado una tragedia.

La intervención fue reconocida por testigos debido a que la correcta aplicación de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) permitió mantener con vida al menor hasta que recibió atención médica especializada.

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