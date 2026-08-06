Inicia nueva audiencia contra Doña Carlota y sus hijos; buscan acreditar legítima defensa

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Doña Carlota participó de manera virtual en audiencia. Foto: Fernando Cruz

La audiencia de etapa intermedia del proceso penal contra Carlota “N”, conocida públicamente como Doña Carlota, y dos de sus hijos comenzó este miércoles al mediodía en los juzgados de Chalco, Estado de México (Edomex), donde la defensa presentará las pruebas con las que busca demostrar que los hechos por los que son procesados ocurrieron en un contexto de legítima defensa.

Al exterior del recinto judicial se congregó un grupo de personas para manifestar su respaldo a la familia. Con pancartas y lonas, los asistentes solicitaron que el delito de homicidio calificado sea reclasificado como homicidio cometido en legítima defensa.

La audiencia continúa como parte del proceso que enfrenta la familia tras los hechos registrados este año en un inmueble ubicado en el municipio de Ixtapaluca.

¿Quién es Doña Carlota y por qué su caso cobró relevancia?

El caso de Doña Carlota alcanzó notoriedad nacional luego de que, en abril de este año, se difundiera un video en el que la mujer confrontó a varias personas que presuntamente ocupaban de manera ilegal una vivienda de su propiedad en Ixtapaluca, Estado de México.

De acuerdo con la investigación, durante ese enfrentamiento dos personas murieron por impactos de arma de fuego y otra más resultó lesionada.

Tras los hechos, Doña Carlota y dos de sus hijos fueron detenidos e ingresados a un penal, donde permanecieron sujetos al proceso penal por el delito de homicidio calificado. Posteriormente Doña Carlota obtuvo una medida cautelar que le permitieron continuar el procedimiento fuera de prisión, mientras avanza el juicio.

Paralelamente, la familia sostuvo que el inmueble había sido invadido y emprendió acciones legales para recuperar la propiedad.

Defensa presentará pruebas para sustentar la legítima defensa

Al llegar a los juzgados, Arturo Alfaro, hijo de Doña Carlota, informó que su madre no acudiría de manera presencial a la audiencia, sino que participaría mediante conexión remota.

Explicó que esta etapa del proceso resulta fundamental porque la defensa comenzará a ofrecer los elementos de prueba con los que pretende demostrar que la actuación de la familia se dio en un escenario de legítima defensa.

Asimismo, indicó que esperan que las autoridades judiciales valoren las pruebas que serán incorporadas al expediente durante esta fase del procedimiento.

Familia asegura que recuperará el inmueble en disputa

Arturo Alfaro también señaló que la FGJEM les informó que en los próximos días será restituido el inmueble ubicado en Ixtapaluca, el cual, según la familia, había sido ocupado de manera irregular.

La recuperación del predio forma parte de un procedimiento distinto al proceso penal que enfrenta Doña Carlota y sus hijos, aunque ambos casos surgieron a partir del conflicto por la posesión de la vivienda.

Mientras tanto, la audiencia de etapa intermedia continúa y será la autoridad judicial la que determine los siguientes pasos del proceso, previo a un eventual juicio oral.

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