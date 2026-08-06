Condonan 100% en multas y recargos por reemplacamiento Edomex 2026 durante agosto
Durante este mes de agosto el Gobierno del Estado de México estará condonando el 100% de los adeudos y multas vehiculares por reemplacamiento en el Edomex. A continuación te decimos quiénes pueden obtener este beneficio
Condonan adeudos y multas por reemplacamiento en el Edomex
Los automovilistas con placas expedidas antes del 2021 recibirán incentivos para que regularicen su coche y así se eviten problemas como multas y sanciones. Estos son los beneficios ofrecidos hasta el 31 de agosto.
- 100% de tenencia, refrendo y recargos de ejercicios anteriores
- 100% de impuesto sobre la adquisición de vehículos usados (ISAVAU)
- 50% del ISAVAU a los propietarios de vehículos con adeudos de tenencia y refrendo
¿Quiénes deben reemplacar en el Edomex durante julio 2026?
En 2026 deberán reemplacar los automovilistas mexiquenses que porten placas expedidas en 2021 y los vehículos con placas de 2020 que no hayan cumplido con el trámite durante 2025.
- En agosto le toca a los vehículos con engomado Azul, terminación de placas, 9 y 0
Documentos para realizar el reemplacamiento en el Edomex
- Identificación oficial o CURP
- Factura del auto o documento que diga que es tuyo
- Comprobante de domicilio
- Placas anteriores
¿Qué pasa si no reemplaco mi coche?
La Secretaría de Finanzas del Edomex le recuerda a las personas que no cumplir con el reemplacamiento puede ocasionar una serie de sanciones:
- Hacerse acreedor a sanciones de tránsito y administrativas, por no portar placas vigentes
- Retiro de las placas de circulación y remisión del vehículo al depósito más cercano
- Ser acreedor a una sanción consistente en 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente
- No poder verificar
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