Condonan 100% en multas y recargos por reemplacamiento Edomex 2026 durante agosto

| 12:48 | J.L. Márquez | Uno TV
Reemplacamiento Edomex
Placas Estado de México. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Durante este mes de agosto el Gobierno del Estado de México estará condonando el 100% de los adeudos y multas vehiculares por reemplacamiento en el Edomex. A continuación te decimos quiénes pueden obtener este beneficio

Condonan adeudos y multas por reemplacamiento en el Edomex

Los automovilistas con placas expedidas antes del 2021 recibirán incentivos para que regularicen su coche y así se eviten problemas como multas y sanciones. Estos son los beneficios ofrecidos hasta el 31 de agosto.

  • 100% de tenencia, refrendo y recargos de ejercicios anteriores
  • 100% de impuesto sobre la adquisición de vehículos usados (ISAVAU)
  • 50% del ISAVAU a los propietarios de vehículos con adeudos de tenencia y refrendo

¿Quiénes deben reemplacar en el Edomex durante julio 2026?

En 2026 deberán reemplacar los automovilistas mexiquenses que porten placas expedidas en 2021 y los vehículos con placas de 2020 que no hayan cumplido con el trámite durante 2025.

  • En agosto le toca a los vehículos con engomado Azul, terminación de placas, 9 y 0

Documentos para realizar el reemplacamiento en el Edomex

  • Identificación oficial o CURP
  • Factura del auto o documento que diga que es tuyo
  • Comprobante de domicilio
  • Placas anteriores

¿Qué pasa si no reemplaco mi coche?

La Secretaría de Finanzas del Edomex le recuerda a las personas que no cumplir con el reemplacamiento puede ocasionar una serie de sanciones:

  • Hacerse acreedor a sanciones de tránsito y administrativas, por no portar placas vigentes
  • Retiro de las placas de circulación y remisión del vehículo al depósito más cercano
  • Ser acreedor a una sanción consistente en 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente
  • No poder verificar

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