¡Alerta en Amecameca! Aseguran vehículo “clonado” de la Guardia Nacional

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Aseguran vehículo “clonado” de Guardia Nacional. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un camión que presuntamente portaba de manera irregular logotipos de la Guardia Nacional y que habría sido “clonado”, fue asegurado por autoridades en la zona de Amecameca-Ixtapaluca, Estado de México (Edomex), luego de que durante la revisión de la unidad se detectara la presencia de hombres armados, quienes habrían escapado del lugar; el operador permaneció en el vehículo y quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

El caso generó una movilización debido a que la unidad aparentaba pertenecer a la Guardia Nacional, aunque diversos elementos observados en el vehículo levantaron sospechas sobre su autenticidad. Entre ellos se encuentran el número económico que aparece en la carrocería y las condiciones de la placa.

Elementos de la Guardia Nacional le marcan el alto al chofer de esta unidad al percatarse que los números de identificación son consecutivos.



De la caja del camión descienden civiles portando armas largas. Los uniformados se resguardan y los mañosos huyen.



Es muy grave que… pic.twitter.com/iuLnc3Uy4Q — Vero Islas (@LOVREGA) August 24, 2026

De acuerdo con las imágenes difundidas del vehículo en redes sociales, como en la cuenta de X de Vero Islas, se trata de un camión blanco que lleva distintivos similares a los utilizados por la corporación federal. En la unidad también se observa el número económico GN-12345, así como la placa 49-41-XC.

¿Cómo detectaron el vehículo “clonado” en Amecameca?

Según la información disponible, las autoridades habrían detectado inconsistencias relacionadas con los datos de identificación del camión, entre ellas la numeración consecutiva del número económico y el estado físico de la placa.

Ante las sospechas, los agentes marcaron el alto al vehículo para realizar una inspección. Fue durante ese procedimiento cuando, presuntamente, varios hombres que se encontraban en la unidad descendieron y huyeron del sitio.

Los individuos habrían dejado atrás al operador del camión, quien permaneció en el lugar mientras las autoridades aseguraban la unidad para continuar con las diligencias.

Presuntamente, se trataría de un vehículo “clonado” de la Guardia Nacional, es decir, una unidad que utiliza elementos de identificación similares a los de una corporación oficial sin pertenecer necesariamente a ella.

Investigan posible uso del camión para cometer ilícitos

El aseguramiento del camión con logos de la Guardia Nacional abrió una investigación para establecer cómo fueron colocados los distintivos, quién es el propietario de la unidad y cuál era su propósito.

Las autoridades también deberán determinar la identidad de los hombres que presuntamente escaparon y establecer si el vehículo tiene alguna relación con actividades delictivas.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer de manera definitiva que el camión supuestamente “clonado” de la Guardia Nacional haya sido utilizado para cometer algún delito, por lo que las autoridades deberán reunir elementos de prueba antes de determinar responsabilidades.

El uso de vehículos que aparentan pertenecer a instituciones de seguridad puede representar un riesgo, debido a que permite a personas ajenas a las corporaciones oficiales hacerse pasar por elementos autorizados. Por ello, las investigaciones deberán establecer si los logotipos y demás elementos de identificación fueron colocados deliberadamente para aparentar que la unidad pertenecía a la Guardia Nacional.

El camión quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las indagatorias para determinar su procedencia, la situación jurídica del operador y la posible participación de la unidad en hechos ilícitos registrados en la región del Edomex, Amecameca-Ixtapaluca.

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