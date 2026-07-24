Fuerte video: comerciantes amarran a presunto ladrón y lo golpean en Nicolás Romero

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Amarran y golpean a ladrón en Nicolás Romero. Foto: Getty.

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el que se puede observar un supuesto intento de linchamiento en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, pues comerciantes de esta localidad detuvieron, amarraron y luego golpearon a un presunto ladrón.

Comerciantes amarran y golpean a ladrón en Nicolás Romero

El video que comparten usuarios y también el periodista Jorge Becerril, el cual fue grabado por personas que se encontraban en el lugar, muestra que comerciantes del municipio mexiquense de Nicolás Romero amarraron a un hombre de las manos y de la cabeza a un poste para inmovilizarlo, pues presuntamente se trataba de un ladrón.

Justo por estas supuestas acusaciones de robo, un hombre con camisa azul a cuadros y sombrero se acerca al sospechoso, le dice algunas palabras que no alcanzan a distinguirse en la grabación y luego empieza a golpearlo.

Dos hombres golpearon al presunto ladrón

Pero en esta agresión también participa otro sujeto, pues mientras uno lo golpeaba en el estómago, otro más lo golpeaba en la espalda, provocando que el presunto ladrón gritara de dolor.

En el video compartido en la cuenta de X, de Jorge Becerril, también se observa que el hombre amarrado viste pantalón color beige, playera blanca y tenis rojos. La grabación muestra igualmente que a este intento de linchamiento acudieron varias personas más, las cuales no participaron pero observaron todo.

De acuerdo con reportes, luego de la agresión, los comerciantes de Nicolás Romero dejaron al presunto ladrón amarrado al poste para que lo detuvieran las autoridades locales, las cuales deberán investigar los hechos y definir su situación legal.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

¡Le ponen su estate quieto!



Comerciantes del municipio de Nicolás Romero, en el @Edomex, amarraron a este presunto rata a un poste y le ‘recetaron’ unos buenos madrazos, después lo entregaron a la autoridad.



“Vota por Claudia Sheinbaum, presidenta”, se lee en su playera.… pic.twitter.com/HgrRQJHQ6S — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 23, 2026

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