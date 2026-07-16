Feria de San Cristóbal Ecatepec 2026: fechas, conciertos gratis y actividades

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Feria Patronal de San Cristóbal Ecatepec 2026 Foto: Cuartoscuro

La Feria de San Cristóbal Ecatepec 2026 se realizará del 15 de julio al 2 de agosto con actividades culturales, eventos religiosos, gastronomía y conciertos gratuitos en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

Feria de San Cristóbal Ecatepec 2026: cartel de conciertos gratis

Uno de los principales atractivos de la Feria de San Cristóbal Ecatepec 2026 será la cartelera musical que se presentará en la Explanada Municipal de Ecatepec.

De acuerdo con el programa difundido por autoridades municipales, los conciertos gratuitos serán:

18 de julio: presentación de Mi Banda El Mexicano y Sonora Sabor Candela

presentación de y 25 de julio: concierto de Grupo Cañaveral de Humberto Pabón y Campeche Show

concierto de y 1 de agosto: participación de Estrellas Andinas, Perfume con Aroma de Mujer y Ángel Venegas

Las presentaciones serán de entrada gratuita, por lo que forman parte de los eventos más esperados durante la celebración patronal.

Actividades culturales y familiares en la Feria de Ecatepec

Además de los conciertos, la Feria Patronal de San Cristóbal Ecatepec contará con actividades para distintos públicos, entre ellas eventos religiosos, espectáculos culturales y espacios de entretenimiento familiar.

Entre las opciones para los asistentes se encuentran:

Pabellón gastronómico: zona con antojitos mexicanos, platillos tradicionales, postres y bebidas

zona con antojitos mexicanos, platillos tradicionales, postres y bebidas Corredor artesanal: venta de piezas elaboradas por artesanos locales y de municipios invitados

venta de piezas elaboradas por artesanos locales y de municipios invitados Zona de atracciones: juegos mecánicos, actividades infantiles y espacios recreativos

juegos mecánicos, actividades infantiles y espacios recreativos Eventos religiosos y culturales: procesiones, danzas folclóricas, muestras de teatro comunitario y actividades relacionadas con la celebración de San Cristóbal

Feria de San Cristóbal impulsa comercio local en Ecatepec

La Feria de San Cristóbal Ecatepec también representa una oportunidad para comerciantes, artesanos y emprendedores de la región, quienes participan con productos y servicios durante la celebración.

La instalación de espacios comerciales y gastronómicos busca fortalecer la actividad económica local mediante la participación de productores y negocios de la zona.

¿Cuándo termina la Feria de San Cristóbal Ecatepec 2026?

La Feria Patronal de San Cristóbal Ecatepec 2026 concluirá el 2 de agosto, después de 19 días de actividades que incluyen conciertos, eventos culturales, atracciones y celebraciones religiosas.

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