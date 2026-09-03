FGJEM alista entrega de cuerpos de las víctimas de multihomicidio en Atizapán; continúa investigación

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Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se prepara para entregar a sus familiares los cuerpos de las víctimas del multihomicidio ocurrido en un departamento de Atizapán de Zaragoza, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el ataque.

Los cuerpos del músico Jonás Meléndez y su familia fueron trasladados durante las primeras horas a las instalaciones de Servicios Periciales en Barrientos, Tlalnepantla, donde permanecen familiares de las víctimas bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Entre las víctimas se encuentra Aleida Ramírez, de 21 años, quien trabajaba como empleada doméstica, quien fue descrita por una familiar, quien pidió mantener el anonimato, como una mujer trabajadora y responsable y exigió justicia por su asesinato.

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De acuerdo con la información difundida, en el inmueble fueron hallados los cuerpos de cuatro personas: una mujer de 35 años, identificada como esposa de Jonás Samuel Meléndez Ochoa, integrante de Camilo VI; su hija de tres años; Aleida, de 21 años, y una mascota, encontradas maniatadas y asesinadas con arma de fuego.

Por estos hechos hay dos personas detenidas, quienes permanecen en la Fiscalía de Asuntos Especiales, con sede en Toluca. Las autoridades están a la espera de que un juez de control conceda las órdenes de aprehensión por homicidio. Una vez obtenidas, los detenidos serían trasladados al reclusorio de Barrientos.

En el ataque también sobrevivió un niño de seis años, quien fue localizado por elementos policiacos y sacado del inmueble por las escaleras. La Fiscalía mexiquense informó que el menor ya fue entregado a sus familiares y permanece bajo resguardo de las autoridades estatales.

Por razones de seguridad, la identidad y ubicación del menor no serán reveladas. Al ser el único sobreviviente y testigo presencial del multihomicidio, se prevé que rinda declaración bajo protocolos especiales, acompañado por un psicólogo y un adulto, con medidas destinadas a proteger sus derechos e integridad.

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