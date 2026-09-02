¡Caos vial! Se incendia tráiler de doble remolque en la Chamapa-Lechería

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Caos vial por incendio de tráiler en la Chamapa-Lechería. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un tráiler de doble remolque se incendió esta mañana sobre la autopista Chamapa-Lechería, con dirección a Toluca, lo que provocó el bloqueo de la circulación y fuertes complicaciones para los automovilistas.

El incidente ocurrió después de la entrada a Interlomas y antes de llegar a la caseta de cobro La Venta, donde la pesada unidad terminó completamente calcinada.

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Esta mañana se incendió un vehículo sobre la autopista Chamapa Lechería, en dirección a Toluca, poco antes de llegar a la caseta de La Venta pic.twitter.com/XMINjQV9Ye — Carlos Tejeda (@CarlosTejeda111) September 2, 2026

¿Qué pasó en la Chamapa-Lechería?

De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler se incendió mientras circulaba por la autopista Chamapa-Lechería rumbo a Toluca. Las llamas consumieron prácticamente toda la unidad, que quedó detenida sobre la vialidad.

La presencia del vehículo y las labores para atender el siniestro mantienen afectada la circulación en este punto, por lo que automovilistas que se dirigen hacia Toluca enfrentan tráfico intenso y avance complicado.

Servicios de emergencia acudieron al lugar para controlar la situación y realizar las labores correspondientes para retirar la unidad.

¿Qué alternativas viales hay por el incendio en la Chamapa-Lechería?

Los automovilistas que se dirigen hacia Toluca pueden considerar como alternativas:

Paseo Interlomas

Boulevard Magnocentro

Carretera México-Toluca

Dependiendo de su punto de origen y destino, mientras continúan las labores de atención por el incendio del tráiler.

¿Hay personas lesionadas por el incendio?

Hasta el momento, no se ha informado de personas lesionadas a consecuencia del incendio del tráiler.

Tampoco se han establecido las causas que provocaron que la unidad comenzara a incendiarse, por lo que será necesario esperar los peritajes y la información oficial de las autoridades para determinar cómo ocurrió el siniestro.

¿Dónde ocurrió el incendio del tráiler?

El accidente se registró sobre la autopista Chamapa-Lechería, en dirección a Toluca, en el tramo ubicado después de la entrada a Interlomas y antes de la caseta de cobro La Venta.

La recomendación para los conductores es extremar precauciones al aproximarse a la zona, reducir la velocidad y considerar rutas alternas mientras continúan las labores de atención y retiro de la unidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuánto tiempo permanecerá afectada la circulación.

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