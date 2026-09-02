Matan a tecladista de Camilo Séptimo y a su familia en Atizapán; detienen a su socio y a otro hombre

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El tecladista de Camilo Séptimo fue asesinado. Foto: Fernando Cruz

El tecladista, productor musical y compositor de iniciales J.S.M.O., de la banda de rock mexicana Camilo Séptimo fue asesinado dentro de su departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex), en un ataque en el que también fallecieron su esposa, quien estaba embarazada y su hija. En los hechos también fue privado de la vida un perro, mascota de la familia y, un menor de 6 años fue localizado con vida y sin signos de violencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de dos hombres señalados como probables responsables del homicidio de cuatro personas, entre ellas el productor musical y compositor de la agrupación Camilo Séptimo, ocurrido en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.

La Fiscalía del Edomex detuvo a dos hombres por el probable homicidio. Foto: FGJEM

Los hechos provocaron una intensa movilización policiaca en la Zona Esmeralda, donde se desplegaron elementos de seguridad para atender el reporte.

¿Qué pasó en la Zona Esmeralda de Atizapán?

La noche del 1 de septiembre, alrededor de las 23:50 horas, policías municipales de Atizapán de Zaragoza reportaron el hallazgo de cuatro personas sin vida dentro de un departamento ubicado en una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure.

De acuerdo con la FGJEM, los hechos habrían ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas de ese mismo martes.

Dos de las víctimas fueron encontradas maniatadas. La Fiscalía señaló que tanto ellas como la menor de 3 años presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza, mientras que la cuarta víctima tenía una herida de bala en la espalda. El perro de la familia también fue localizado maniatado y sin vida.

Como parte de las primeras diligencias, la Fiscalía estableció que dos hombres probablemente participaron en el ataque y que uno de ellos habría utilizado una relación de confianza con las víctimas para ingresar al domicilio.

¿Quiénes son las víctimas del multihomicidio en Zona Esmeralda?

Entre las víctimas se encuentran:

Un hombre de 38 años, productor musical y compositor, identificado con las iniciales J.S.M.O., quien, de acuerdo con los reportes, era tecladista de la agrupación mexicana Camilo Séptimo.

También fueron asesinadas su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo

La hija de ambos, una niña de 3 años

La cuarta víctima es una mujer de 21 años

En el mismo inmueble fue localizado un menor de 6 años con vida y sin signos de violencia, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía.

La autoridad mexiquense también confirmó que el canino, mascota de la familia, fue localizado sin vida y maniatado.

Hay dos detenidos por el multihomicidio en Atizapán

La mañana de este 2 de septiembre, agentes detuvieron a Diego Sebastián “N”, identificado por la Fiscalía como socio de J.S.M.O. y señalado como probable autor del homicidio múltiple.

Previamente había sido detenido Gerardo “N”, quien también es investigado por su probable intervención en los mismos hechos.

La FGJEM indicó que continuará con las investigaciones y adelantó que, en el momento procesal correspondiente, dará a conocer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y la situación jurídica de ambos detenidos.

Por ahora, las personas detenidas son consideradas probables responsables, por lo que su situación jurídica deberá ser determinada por la autoridad judicial.

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