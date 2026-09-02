Video: con gorra, mochila y gafas oscuras, así llegó presunto multihomicida a casa del tecladista de Camilo Séptimo

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Foto: C4

Un video de seguridad muestra los momentos previos al multihomicidio en el que fue asesinado junto con su familia, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como “Honas Meléndez”, tecladista, productor y compositor de la banda Camilo Séptimo.

Las imágenes, difundidas por el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez), captaron a uno de los presuntos responsables cuando ingresaba al edificio donde ocurrió el crimen en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

ASI LLEGÓ el ASESINO del TECLADISTA de @CamiloVIImx y SU FAMILIA

Es Diego Sebastián Rosen

Era socio de Jonathan Meléndez Ochoa y amigo de su familia.

Ayer subió así hasta su PH en @GobAtizapan

Ahí mató a Jonatan, a su esposa embarazada, su niña de 3 años y su trabajadora… pic.twitter.com/AAS6K8TwOk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026

Video capta llegada de presunto responsable al edificio

El material dura cerca de 20 segundos y muestra a un hombre identificado públicamente como Diego Sebastián Rosen al interior del inmueble.

En la grabación se le observa usando una gorra negra, una chamarra tipo piel oscura y una mochila color café. El sujeto camina hacia el elevador y espera algunos segundos para subir al departamento donde más tarde ocurrieron los hechos.

Uno de los momentos que más llamó la atención en el video es cuando el hombre aparentemente se da cuenta de la presencia de una cámara de vigilancia.

Durante unos instantes dirige la mirada hacia el lente y permanece observándolo antes de continuar su recorrido. A pesar de intentar mostrarse tranquilo, el gesto quedó registrado por el sistema de videovigilancia.

Las imágenes corresponden a momentos previos al crimen ocurrido en un penthouse ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán.

Fiscalía del Edomex reporta dos detenidos

De acuerdo con la información difundida por la FGJEM, fueron detenidos dos hombres por su probable participación en el asesinato de cuatro personas.

Las investigaciones señalan como presuntos implicados a Diego Sebastián Rosen y Gerardo Cisneros, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades ministeriales.

La Fiscalía del Edomex detuvo a dos hombres por el probable homicidio. Foto: FGJEM

Según las primeras líneas de investigación dadas a conocer, los hechos habrían estado relacionados con un conflicto entre personas que se conocían previamente. El músico era socio de Diego Sebastián Rosen, según las primeras versiones.

¿Qué se sabe del multihomicidio?

La Fiscalía confirmó que dentro del departamento fueron hallados sin vida:

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa

Su esposa embarazada

Su hija de 3 años

Una trabajadora doméstica

Un perro

Además, un menor de 6 años localizado con vida.

Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras avanzan las diligencias derivadas de la captura de los dos presuntos responsables.

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