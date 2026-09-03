¿Quién es Diego Sebastián Rosen, presunto asesino de Jonathan Meléndez y su familia?

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El presunto responsable conocía a las víctimas. Foto: SSPC

La investigación por el asesinato de Jonathan Meléndez, fundador y tecladista de Camilo Séptimo, apunta a un hombre identificado por la Fiscalía del Estado de México como Diego Sebastián “N”, como uno de los principales sospechosos del multihomicidio ocurrido en un fraccionamiento residencial de Atizapán de Zaragoza quien habría aprovechado su relación de negocios con el músico para cometer el crimen, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch.

El caso ha generado atención nacional debido a que entre las víctimas se encuentran el músico, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica. Del crimen, hay un sobreviviente: un niño de seis años, hijo del cantante.

En una operación conjunta de @FiscaliaEdomex ,@SSPCMexico y @SSC_CDMX, fueron detenidos dos hombres señalados como probables responsables del homicidio de cuatro personas. Entre las víctimas se encuentran una mujer embarazada y una menor de edad. Los hechos ocurrieron ayer en… pic.twitter.com/GvL0aSC46a — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 2, 2026

Una relación de negocios podría ser el móvil

De acuerdo con las líneas de investigación, Diego Sebastián Rosen y Jonathan Meléndez mantenían una relación cercana ligada a actividades empresariales.

Una de las principales líneas de investigación habla de una posible disputa económica, situación que habría derivado en el conflicto.

El video que lo ubicaría en el lugar

El periodista Carlos Jiménez difundió imágenes en las que presuntamente se observa a Diego Sebastián Rosen llegando al domicilio donde ocurrió el crimen.

ASI LLEGÓ el ASESINO del TECLADISTA de @CamiloVIImx y SU FAMILIA

Es Diego Sebastián Rosen

Era socio de Jonathan Meléndez Ochoa y amigo de su familia.

Ayer subió así hasta su PH en @GobAtizapan

Ahí mató a Jonatan, a su esposa embarazada, su niña de 3 años y su trabajadora… pic.twitter.com/AAS6K8TwOk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026

Las grabaciones forman parte de los elementos que analizan las autoridades para reconstruir los movimientos previos al multihomicidio y determinar la participación de los involucrados.

LOS ASESINÓ, y SE QUEDÓ a BJSCAR $$ en el PENTHOUSE

Así entraron los 1os agentes de @GobAtizapan y @SEMAR_mx al PH donde estaban sin vida el tecladista de @CamiloVIImx su familia y una trabajadora.

Cuando los guardias del edificio tocaron, el asesino les contestó y dijo q no… pic.twitter.com/ub2E8NM0kE — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026

Además, en redes sociales comenzó a circular un perfil atribuido a Rosen, identificado como @sebasrosen26, vinculado con actividades relacionadas con la administración de propiedades para renta vacacional. Horas después, el perfil fue eliminado.

Así ocurrió el crimen

Los hechos ocurrieron durante la noche del 1 de septiembre, cuando vecinos reportaron gritos y detonaciones dentro de la vivienda.

Al llegar al lugar, policías encontraron el inmueble sin señales visibles de haber sido forzado.

Jonathan Meléndez fue localizado sin vida en una recámara. Su esposa embarazada y su hija de tres años fueron halladas en un baño, mientras que la trabajadora doméstica fue encontrada en otra área de la vivienda.

La ausencia de daños en accesos y cerraduras se convirtió en uno de los elementos que fortalecen la línea de investigación relacionada con personas cercanas a las víctimas.

La investigación sigue abierta

Hasta el momento, las autoridades continúan reuniendo evidencia para esclarecer el móvil del crimen y determinar el grado de participación de los detenidos o investigados.

La Fiscalía mexiquense será la encargada de establecer las responsabilidades correspondientes dentro del proceso penal.

Por ahora, Diego Sebastián Rosen es considerado presunto responsable y deberá ser tratado como inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial.

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