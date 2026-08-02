Caen 9 por despojo en Ecatepec; habrían recibido dinero para apoderarse de una propiedad en la colonia Hank González

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Caen nueve por un presunto intento de despojo en Ecatepec. Foto: Gob. Ecatepec

Nueve personas fueron detenidas por su probable participación en un intento de despojo de una propiedad ubicada en la colonia Hank González, en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), luego de que presuntamente ingresaran al inmueble y retuvieran contra su voluntad a tres de sus propietarios.

De acuerdo con información de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, los detenidos habrían señalado durante la intervención policial que fueron contratados para acudir al domicilio y realizar acciones con el objetivo de tomar posesión del inmueble a cambio de un pago económico.

El operativo se realizó después de un reporte recibido en el Centro de Mando municipal, en el que se alertó sobre un posible conflicto dentro de una propiedad de la zona.

¿Cómo ocurrió el presunto intento de despojo en Ecatepec?

Según el reporte de las autoridades, las personas detenidas presuntamente ingresaron al inmueble ubicado en la colonia Hank González y realizaron modificaciones en los accesos del lugar.

Entre las acciones que habrían llevado a cabo se encuentra la colocación de cadenas y candados, además del cambio de cerraduras, con la presunta intención de impedir el ingreso de los propietarios y quedarse con el control de la vivienda.

Vecinos de la zona informaron a las autoridades que los dueños del inmueble se encontraban presuntamente privados de la libertad, por lo que elementos de seguridad acudieron al sitio para atender la emergencia.

Detienen a cinco hombres y cuatro mujeres por presunto despojo

Durante la intervención participaron elementos de la Policía Municipal de Ecatepec, con apoyo de personal de Fuerza de Tarea Marina, quienes lograron detener a nueve personas señaladas por su posible relación con los hechos.

Las personas aseguradas fueron identificadas como:

Carolina Zaira “N”

César Iván “N”

Luis Ángel “N”

David Elituh “N”

David Guadalupe “N”

Alberto “N”

Lorena Adriana “N”

María del Pilar “N”

Vanessa “N”

Tras la detención, fueron trasladadas y puestas a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos de Despojo, instancia que determinará su situación jurídica conforme al avance de las investigaciones.

¿Qué delito se investiga por el caso de la colonia Hank González?

La autoridad ministerial será la encargada de definir si existen elementos suficientes para acreditar el delito de despojo y otros posibles ilícitos derivados de los hechos ocurridos en el inmueble.

El despojo de bienes inmuebles ocurre cuando una persona ocupa, utiliza o pretende tomar posesión de una propiedad ajena sin autorización de quien tiene derecho sobre ella. En el Edomex, este delito cuenta con una fiscalía especializada para atender denuncias relacionadas con la ocupación ilegal de predios y viviendas.

Las autoridades municipales señalaron que la intervención permitió liberar a los propietarios y asegurar a las personas presuntamente involucradas, quienes permanecerán bajo investigación hasta que se determine su responsabilidad legal.

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