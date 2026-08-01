Mujer se lanza de la azotea de su casa en Metepec; policías logran rescatarla

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Foto: Getty Images

Una mujer se lanzó desde la azotea de su casa para quitarse la vida en el municipio de Metepec, en el Estado de México, pero policías y paramédicos lograron rescatarla.

El incidente ocurrió el pasado viernes 31 de julio en la colonia Izcalli Cuauhtémoc. La mujer presuntamente entró en una crisis nerviosa y subió a la parte alta de la azotea de su domicilio.

Las autoridades recibieron un llamado de emergencia, por lo que al sitio acudieron policías municipales, estatales, elementos de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja, de acuerdo con el gobierno municipal.

🚨 #Edomex || 🏠🤷🏻‍♀️ Mujer resulta lesionada tras caer de un segundo piso en Metepec



🚑 El hecho ocurrió en la colonia Izcalli Cuauhtémoc V. La víctima fue atendida por cuerpos de emergencia y trasladada a un hospital.#Metepec #Emergencia pic.twitter.com/SyTX8oSkxw — Niko Navas (@NikoNavas) August 1, 2026

Mujer salta desde su azotea

Los equipos de emergencia intentaron dialogar con la mujer para convencerla de no hacerse daño, pero se lanzó de espaldas desde la azotea; afortunadamente, los policías alcanzaron a rescatarla, ya que estaban en la parte baja, frente a la casa, en Metepec, Estado de México.

Paramédicos atendieron a la afectada y la trasladaron a una unidad médica para una revisión más profunda y descartar alguna afección mayor.

“La intervención permitió salvaguardar su integridad, reafirmando el compromiso de la corporación con la protección de la ciudadanía y la atención oportuna ante emergencia”, añadió el gobierno municipal.

Las autoridades no indicaron si la mujer tuvo alguna lesión o el motivo de su intento de suicidio.

La salud mental en México

Usuarios de redes sociales destacaron la importancia de la salud mental en la cuenta del gobierno municipal donde se difundió el video del rescate.

Los suicidios aumentaron un 435% en México entre 1990 y 2021, afectando principalmente a los jóvenes, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El tanatólogo Marco Antonio López Galicia destacó que el estrés, la ansiedad y depresión son los principales indicadores de riesgo, siendo factores que pueden detonar lo que clínicamente se conoce como “ideación suicida”.

Comportamientos de personas con ideas suicidas

Aislamiento repentino

Cambios abruptos en hábitos de sueño o alimentación

Conductas de autolesión o hiperactividad inusual

Expresiones verbales sobre la muerte o la falta de sentido de la vida

Las personas que requieran apoyo psicológico y de contención emocional pueden comunicarse a:

Línea de la Vida : 800 911 2000

: 800 911 2000 Línea de Atención Psicológica de la UNAM : 55 5025 0855

: 55 5025 0855 Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia: 55 5533 5533, con servicio de llamada y WhatsApp

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