Golpe a “minicasinos”: incautan en Edomex más de 5 mil tragamonedas

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Máquinas tragamonedas y efectivo fueron incautados. Foto: Carlos Vera

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el Operativo Dos de Bastos ya suma el aseguramiento de más de 5 mil máquinas tragamonedas, conocidas como “minicasinos”, como parte de una estrategia para combatir su operación ilegal en la entidad.

Durante las acciones también fueron aseguradas más de 5 toneladas de monedas encontradas al interior de los equipos. De acuerdo con la Fiscalía, las tragamonedas fueron localizadas principalmente en tiendas de abarrotes, misceláneas, farmacias y verdulerías, donde presuntamente operaban al margen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Operativo se despliega en decenas de municipios

La estrategia comenzó el 13 de julio y es realizada de manera conjunta por la Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, luego de varios meses de trabajos de inteligencia.

Como parte de las diligencias, las autoridades han inspeccionado establecimientos en 56 municipios, incluyendo centros comerciales como Plaza Aragón, Plaza Santín, Plaza Lago, Plaza Centella, Plaza Arkana Norte, Plaza San Miguel y Mega Izcalli.

Las investigaciones también permitieron establecer que, aunque inicialmente las máquinas eran importadas, posteriormente comenzaron a fabricarse en Cuautitlán Izcalli.

Fiscalía investiga posibles vínculos con otros delitos

Aunque la regulación de las máquinas tragamonedas corresponde al ámbito federal, la FGJEM mantiene abiertas investigaciones por posibles delitos del fuero común relacionados con estos establecimientos.

Entre las conductas que indaga se encuentran extorsión, narcomenudeo, encubrimiento por receptación, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros ilícitos detectados durante las investigaciones.

La autoridad también señaló que algunos de estos negocios presuntamente eran utilizados por grupos delictivos para desarrollar otras actividades ilegales.

Habrá tres meses para acreditar la propiedad de las máquinas

La Fiscalía informó que los propietarios de las tragamonedas tendrán un plazo de tres meses para acreditar la legal propiedad de los equipos y reclamar tanto las máquinas como el dinero asegurado en su interior.

Si al concluir ese periodo nadie demuestra su propiedad conforme a la ley, las autoridades podrán iniciar el procedimiento para su destrucción, además de otros mecanismos legales previstos para este tipo de bienes.

Hasta ahora no reportan detenidos por estos aseguramientos

En este balance actualizado del operativo, la FGJEM indicó que no se reportan personas detenidas ni establecimientos clausurados como resultado de los aseguramientos más recientes.

Las investigaciones continúan para determinar el origen de las máquinas y la posible responsabilidad de quienes las instalaron y operaban.

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