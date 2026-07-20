Transportistas colapsan la autopista México-Puebla; revisa alternativas viales

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Transportistas mantienen bloqueo en la autopista México-Puebla. Foto: Cuartoscuro

Transportistas del Estado de México (Edomex) mantienen este día un bloqueo sobre la autopista México-Puebla, una de las principales vías de acceso a la Ciudad de México (CDMX), para demandar mayores condiciones de seguridad en los corredores carreteros donde diariamente realizan sus actividades.

La movilización ha generado complicaciones para automovilistas y unidades de carga que circulan por la zona, por lo que autoridades recomiendan tomar precauciones y considerar rutas alternas.

¿Dónde se encuentra el bloqueo en la México-Puebla?

La manifestación se desarrolla sobre la autopista México-Puebla, a la altura del Eje 10 Sur, en dirección hacia la Ciudad de México.

Debido a la presencia de los manifestantes y de vehículos de carga, la circulación presenta importantes afectaciones, principalmente para quienes buscan ingresar a la capital desde el oriente del Valle de México.

Las autoridades de tránsito mantienen vigilancia en la zona para agilizar la movilidad en la medida de lo posible.

#LoÚltimo| 🚐🔴 Transportistas del #Edomex iniciaron un bloqueo este lunes sobre la autopista 🛣️ México-Puebla para exigir un alto a los asaltos y homicidios de transportistas y usuarios cometidos recientemente ⬇️



📸: Juan Manuel López pic.twitter.com/FJTaspv0MY — POSTA Edomex (@POSTAEdomex) July 20, 2026

Alternativas viales por el bloqueo

Ante las afectaciones en la autopista México-Puebla, los automovilistas pueden considerar rutas alternas como:

Carretera Federal México-Puebla

Circuito Exterior Mexiquense

Autopista Peñón-Texcoco

Dependiendo del destino, pueden incorporarse por:

Avenida Tláhuac

Calzada Ignacio Zaragoza

Se recomienda consultar el estado del tránsito antes de salir y prever tiempos adicionales de traslado, ya que la carga vehicular podría incrementarse en estas vías.

¿Qué exigen los transportistas?

Los inconformes señalan que la protesta tiene como principal objetivo exigir mayor seguridad en las rutas que comunican al Estado de México con la Ciudad de México.

Los transportistas denuncian que los robos y hechos delictivos en estos corredores carreteros afectan tanto su patrimonio como el suministro de mercancías, por lo que solicitan el reforzamiento de la vigilancia y acciones para reducir la incidencia delictiva.

Hasta el momento, no se ha informado si existe una mesa de diálogo con autoridades.

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