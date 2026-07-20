Patrulla de la Policía de Género atropella a niño en Chalco

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El menor atropellado permanece hospitalizado. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un niño de 5 años resultó lesionado luego de que una patrulla de la Policía de Género presuntamente lo atropellara en Chalco, Estado de México (Edomex), cuando la unidad habría subido a la banqueta. El hecho generó la exigencia de justicia por parte de los familiares del menor, quienes señalaron que buscan esclarecer las circunstancias del accidente.

De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el momento, la unidad oficial habría intentado retirarse del sitio tras el impacto, mientras algunos vecinos reclamaban la atención inmediata para el menor.

En videos difundidos en redes sociales, como en la cuenta de denuncia de X Qué Poca Madre, se observa que uno de los tenis del niño quedó debajo de la patrulla, situación que alertó a los habitantes de la zona.

🚨🚓 PATRULLA DE LA POLICÍA DE GÉNERO ATROPELLA A MENOR EN CHALCO 😱



⚠️ #DenunciaCiudadana 👇👇



Quiero denunciar lo que ocurrió en #Chalco, #Edomex, donde una patrulla de la Policía de Género atropelló a un menor al subirse a la banqueta. Lo más indignante fue que, según… pic.twitter.com/oVuMWrdCfE — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) July 19, 2026

Tras el atropellamiento, el menor, identificado como Liam, fue trasladado para recibir atención médica y actualmente permanece hospitalizado debido a las lesiones que presentó, entre ellas fracturas y una afectación pulmonar.

Familia de niño atropellado en Chalco pide esclarecer los hechos

Los padres del menor acudieron ante el Ministerio Público para ratificar la denuncia en contra de la oficial que presuntamente conducía la unidad de la Policía de Género, luego de que fueron informados de que familiares de la elemento involucrada solicitaron su liberación.

La familia explicó que inicialmente no había acudido a formalizar la denuncia debido a que permanecía en el hospital acompañando al niño durante su recuperación. Los padres de Liam señalaron públicamente que su prioridad era la atención médica del menor y posteriormente continuar con el proceso legal.

Los familiares de Liam solicitaron que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y determinen responsabilidades conforme a las pruebas recabadas.

Familiares de oficial detenida piden su liberación

Por su parte, familiares de Maricruz “N”, elemento adscrita a la Unidad de Género, solicitaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) su liberación, al argumentar que no existen elementos suficientes para mantenerla bajo investigación.

Los representantes de ambas partes han expresado versiones distintas sobre lo ocurrido, por lo que serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar la responsabilidad de la conductora de la patrulla y establecer si existieron omisiones durante la atención del accidente.

El caso continúa bajo investigación mientras el menor permanece hospitalizado y sus familiares esperan avances en el proceso para determinar cómo ocurrió el atropellamiento registrado en Chalco.

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