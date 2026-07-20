Se cumplen 8 meses de la desaparición de Jeshua Cisneros en Cuautitlán Izcalli

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Se cumplen 8 meses desde que Jeshua Cisneros Lechuga fue visto por última vez. Jeshua desapareció el pasado 13 de noviembre de 2025, cuando salió de la casa de un amigo y se dirigía a su hogar en Cuautitlán Izcalli.

Familia de Jeshua Cisneros mantiene labores de búsqueda

El joven de 18 años de edad caminaba por calles del municipio; al llegar a la lateral de la Autopista México-Querétaro, no se volvió a saber de él. Todo apunta a que los involucrados son policías estatales.

“No hemos parado y, desafortunadamente, a pesar de todos nuestros esfuerzos, nada ha sido suficiente. Seguimos sin tener indicios claros de donde pudiera estar, de quién se lo pudo haber llevado. Digo, la sospecha sigue siendo sobre la Policía estatal. Este punto sale a raíz de una denuncia anónima a través de redes sociales; por eso es que estamos aquí; que el niño fue víctima de desaparición forzada; se les pasa la mano, como se diría vulgarmente, y que lo arrojan a este río. No nos dan la ubicación exactamente donde lo arrojan; sin embargo, las lluvias, la corriente, etc., pues son los puntos donde se busca, siempre se busca en la acumulación de basura, porque es ahí donde se atoran los cuerpos” refirió Karla Lechuga, mamá de Jeshua Cisneros.

Investigación mantiene como línea la presunta participación de policías estatales

Desde su desaparición, Karla, madre de Jeshua, no ha parado con su búsqueda. Esta semana se realizan labores de localización con maquinaria pesada en el canal de Cuautitlán.

Karla también dijo: “Me indican que fueron los policías que se les pasó la mano y que lo arrojaron, hay muchos testimonios de denuncia, obviamente hay muchas denuncias anónimas“.

Uno TV obtuvo imágenes de una patrulla relacionada con el caso

Uno TV tuvo acceso a graficas de la patrulla que se presume levanto a Jeshua el pasado 13 de noviembre. Se trata de la patrulla con número económico “ME-290A-2”, unidad que era tripulada por cuatro policías estatales y que, se dio a conocer, estaba en el perímetro de Jeshua.

La unidad señalada también ha estado vigilando a la familia de Jeshua, pues se ha visto en labores de búsqueda, sin que perteneciera a las unidades asignadas por la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

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