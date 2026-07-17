SEP difunde calendario escolar 2026-2027 para el Edomex: inicio de clases, vacaciones y fin de curso

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Calendario escolar 2026-2027 para el Edomex. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó hace poco el calendario escolar del ciclo 2026-2027 para las escuelas públicas que se encuentran en el Estado de México (Edomex), en el cual se pueden encontrar fechas importantes como el inicio de clases, las vacaciones y puentes, así como el fin de curso.

Calendario escolar 2026-2027: inicio de clases y fin de curso

Este calendario escolar 2026-2027, el cual aplica para escuelas públicas y particulares del Estado de México que están incorporadas al Sistema Educativo Nacional, contempla hasta 185 días de clases.

¿Cuándo es el inicio de clases?

Lunes 31 de agosto de 2026

¿Cuándo es el fin de curso?

Viernes 9 de julio de 2027

Vacaciones y puentes del ciclo 2026-2027

Este nuevo calendario escolar establece que las y los estudiantes de educación básica del Edomex tendrán dos periodos largos de vacaciones:

Vacaciones de invierno: del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, pero los alumnos regresarán a los salones hasta el jueves 7 de enero, pues el miércoles 6 habrá suspensión de labores docentes

del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, pero los alumnos regresarán a los salones hasta el jueves 7 de enero, pues el miércoles 6 habrá suspensión de labores docentes Vacaciones de Semana Santa: del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027, por lo que los estudiantes volverán a las aulas el lunes 5 de abril

¿Y cuántos puentes habrá en este ciclo escolar?

Hay que recordar que, además de las vacaciones, la SEP contempla varios fines de semana largos o puentes por la suspensión de labores docentes o por las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Éstos son los que contempla el calendario oficial:

Viernes 25 de septiembre: no hay clases por CTE y los alumnos regresan a clases el lunes 28

no hay clases por CTE y los alumnos regresan a clases el lunes 28 Del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre: habrá CTE y suspensión de labores docentes

habrá CTE y suspensión de labores docentes Del viernes 13 al lunes 16 de noviembre: no habrá clases por registro de calificaciones y suspensión de labores docentes, por lo que regresarán el martes 17 de noviembre

no habrá clases por registro de calificaciones y suspensión de labores docentes, por lo que regresarán el martes 17 de noviembre Viernes 27 de noviembre: no hay clases por CTE, por lo que regresan el lunes 30

no hay clases por CTE, por lo que regresan el lunes 30 Del viernes 29 de enero al lunes 1 de febrero: no hay clases por CTE y suspensión de labores docentes; los estudiantes regresan el martes 2 de febrero

no hay clases por CTE y suspensión de labores docentes; los estudiantes regresan el martes 2 de febrero Viernes 26 de febrero: no hay clases por CTE, por lo que regresan el lunes 1 de marzo

no hay clases por CTE, por lo que regresan el lunes 1 de marzo Viernes 5 de marzo: no hay clases por registro de calificaciones y regresan el lunes 8 de marzo

no hay clases por registro de calificaciones y regresan el lunes 8 de marzo Lunes 15 de marzo: no hay clases por suspensión de labores docentes

no hay clases por suspensión de labores docentes Viernes 30 de abril: no hay clases por CTE y regresan el lunes 3 de mayo

no hay clases por CTE y regresan el lunes 3 de mayo Viernes 28 de mayo: no hay clases por CTE y regresan a las aulas el lunes 31

no hay clases por CTE y regresan a las aulas el lunes 31 Viernes 25 de junio: no hay clases por CTE y los alumnos regresan el lunes 28

no hay clases por CTE y los alumnos regresan el lunes 28 Viernes 2 de julio: no hay clases por registro de calificaciones y regresan a las aulas el lunes 5

Otras fechas que deben tomarse en cuenta

El calendario escolar 2026-2027 indica que también se darán suspensiones de clases entre semana:

Miércoles 16 de septiembre de 2026 por el Día de la Independencia

por el Día de la Independencia Martes 6 de enero por suspensión de labores docentes

por suspensión de labores docentes Miércoles 5 de mayo por la Batalla de Puebla

Fechas de preinscripciones:

Del martes 2 al viernes 12 de febrero de 2027

También la Secretaría de Educación Pública indica en su calendario que del lunes 23 al jueves 26 de noviembre de 2026 se realizará el registro y comunicación de los resultados de la evaluación.

Y también señala que se dará un “receso de clases” del 10 al 31 de julio de 2027.

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