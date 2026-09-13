Fuerte caída de granizo en Teoloyucan; así se pintaron las calles de blanco

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Caída de granizo. Foto: Protección Civil Teoloyucan

La tarde de ayer sábado se presentó una fuerte granizada que “pintó de blanco” las calles del municipio de Teoloyucan, en el Estado de México. Debido a las afectaciones provocadas por el granizo, se desplegó un operativo en el que participaron elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos.

Sep 13, 2026 | Cuautitlán Izcalli | Video de la granizada de ayer en Santa Bárbara



Compartido por una vecina durante la tarde. En los límites con Teoloyucan y Tepotzotlán, municipios donde se registraron severos encharcamientos.#Izcalli #Lluvia #Granizo

📹 Ma Magdalena… pic.twitter.com/OYb8f2xztP — Izcalli Comunica (@izcallicom) September 13, 2026

Fuerte caída de Granizo en Teoloyucan, Estado de México

Debido a la intensa caída de granizo, Teoloyucan se cubrió de blanco y se reportaron afectaciones viales y automóviles varados en varias partes del municipio. A través de redes sociales, usuarios compartieron imágenes que muestran cómo quedaron las calles y viviendas tras la granizada del sábado.

#Reportando 🧊 | ¡Totalmente blanco! Intensa granizada en #Teoloyucan. ⚠️



🔴 Lluvia fuerte y granizo cubrieron de blanco la Col. San Bartolo esta tarde, condiciones anticipadas en #SASSLAClima.



👇🏻 Así la acumulación de granizo.



📷: Conecta EdoMéx pic.twitter.com/0NkReW9B8b — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 13, 2026

La unidad de Protección Civil de Teoloyucan informó a través de redes sociales que se desplegó personal para atender las afectaciones registradas en varios puntos del municipio. El reporte menciona que no se hubo personas lesionadas tras la caída de granizo.

☔⛈️☔Sorprende la fuerte #granizada ayer en #CuautitlánIzcalli del #Edomex; los bomberos tuvieron que intervenir ante la caída de algunas techumbres en la zona 🚨🚫 pic.twitter.com/0bwulqvvb7 — Contrapropuesta Mx (@ContraProMx) September 13, 2026

“​Les pedimos mantener la calma, extremar precauciones al transitar y ceder el paso a los vehículos de emergencia. Seguimos trabajando por la seguridad de todas y todos”, escribieron las autoridades.

Lluvias y altas temperaturas se prevén para este domingo 13 de septiembre

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo 13 de septiembre se prevén lluvias, nuevamente, en los 32 estados de México. Mientras el monzón mexicano y la onda tropical 39 continuarán teniendo efectos en el país, la onda 38 saldrá del territorio nacional.

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