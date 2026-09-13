Fuerte caída de granizo en Teoloyucan; así se pintaron las calles de blanco
La tarde de ayer sábado se presentó una fuerte granizada que “pintó de blanco” las calles del municipio de Teoloyucan, en el Estado de México. Debido a las afectaciones provocadas por el granizo, se desplegó un operativo en el que participaron elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos.
Fuerte caída de Granizo en Teoloyucan, Estado de México
Debido a la intensa caída de granizo, Teoloyucan se cubrió de blanco y se reportaron afectaciones viales y automóviles varados en varias partes del municipio. A través de redes sociales, usuarios compartieron imágenes que muestran cómo quedaron las calles y viviendas tras la granizada del sábado.
La unidad de Protección Civil de Teoloyucan informó a través de redes sociales que se desplegó personal para atender las afectaciones registradas en varios puntos del municipio. El reporte menciona que no se hubo personas lesionadas tras la caída de granizo.
“Les pedimos mantener la calma, extremar precauciones al transitar y ceder el paso a los vehículos de emergencia. Seguimos trabajando por la seguridad de todas y todos”, escribieron las autoridades.
Lluvias y altas temperaturas se prevén para este domingo 13 de septiembre
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo 13 de septiembre se prevén lluvias, nuevamente, en los 32 estados de México. Mientras el monzón mexicano y la onda tropical 39 continuarán teniendo efectos en el país, la onda 38 saldrá del territorio nacional.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.