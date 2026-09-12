Santa Ana Jilotzingo, el corazón mexiquense que abastece de fervor tricolor a todo México

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El oficio se transmite de generación en generación. Foto: UnoTV.

En el Estado de México existe un lugar donde el fervor patrio se crea, se construye y se trabaja durante todo el año. Santa Ana Jilotzingo es un poblado en el municipio de Otzolotepec donde se elaboran distintos artículos patrios. De generación en generación, esta actividad ha elaborado los productos que en el mes de la conmemoración del Grito de Independencia se comercializan en gran parte del país.

“Se trabaja todo el año; por decir, empezamos por la pequeña, como les mencionaba, desde cero, dura un aproximado de tres meses y de ahí se va dividiendo el tiempo de cada medida hasta llegar al mes de julio; en julio debe estar la producción completa para empezar a distribuir a las personas que salen a cada entidad federativa”, dice Ismael Rojas, productor de banderas.

Don Ismael empezó a trabajar desde los siete años; inició en un taller que tenían sus padres para elaborar pequeños rehiletes de tres aspas de colores verde, blanco y rojo. Éstos se utilizaban principalmente en las bicicletas y los vendían en la Ciudad de México.

“Esto ya es una tradición, esto lo traemos desde mis padres, y nosotros ya empezamos a elaborarlos respecto con ellos; posteriormente pues ya fue de generación en generación, mis papás ya fallecieron y posteriormente nosotros seguimos este trabajo”, precisó.

Una tradición viva cada 15 de septiembre

Banderas, playeras, vestidos bordados, aretes, collares, papel picado, cadenas, cornetas, matracas y demás productos tricolores nacen en este poblado de casi siete mil habitantes, quienes orgullosos señalan que sus productos se venden desde Yucatán hasta Baja California.

“Nosotros quisiéramos que no se perdiera esa tradición, porque como mexicanos hacemos que esto llegue a cada mexicano y se sienta lo que es ser mexicano”, subraya Ismael Rojas.

Este pequeño poblado del Estado de México adorna cada año las Fiestas Patrias del 15 de septiembre, y en cada producto el trabajo de las manos que los crean fortalece el espíritu y el orgullo de ser mexicanos.

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