Operativo Enjambre: van 60 detenidos y 22 servidores públicos sentenciados en Edomex por vínculos con el crimen

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Foto: Getty

El Gabinete de Seguridad informó que el Operativo Enjambre ha dejado 60 personas detenidas en el Estado de México, así como 22 servidores públicos sentenciados por sus vínculos con organizaciones criminales.

Durante la Mesa de Seguridad realizada este miércoles en Toluca, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que entre los funcionarios involucrados se encuentran presidentes municipales, directores de seguridad y otros servidores públicos.

“Gracias a esta operación se han desarticulado redes criminales y solo en el Estado de México han sido detenidas 60 personas y se han obtenido 16 sentencias condenatorias para 22 servidores públicos, entre ellos, presidentes municipales, directores de seguridad y otros funcionarios vinculados con organizaciones criminales. También se han desarrollado operaciones relevantes como Liberación para combatir esquemas de extorsión que afectaban a comerciantes y productores”.

Operativo Enjambre también reporta aseguramientos y detenciones por delitos de alto impacto

Durante el informe, García Harfuch señaló que, del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, las autoridades lograron la detención de 3 mil 300 personas por delitos de alto impacto en la entidad.

Además, fueron asegurados más de mil 300 kilogramos de droga, 819 armas de fuego y más de 28 mil cartuchos.

“Detenidas 3 mil 300 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de mil 300 kilos de droga, 819 armas de fuego y más de 28 mil cartuchos. Estos resultados reflejan una estrategia basada en inteligencia, investigación, pero sobre todo una coordinación operativa que nos ha permitido afectar a las estructuras criminales y dar un auxilio más rápido cuando hay llamadas al C5, detener objetivos prioritarios y fortalecer la seguridad de las familias mexiquenses”.

Gobierno reporta reducción de homicidios en el Estado de México

El Gabinete de Seguridad también informó que, en el mismo periodo, el promedio diario de homicidios dolosos en el Estado de México registró una disminución del 56%, resultado que atribuyó a la estrategia de coordinación entre autoridades federales y estatales.

Las autoridades señalaron que las acciones continuarán para combatir a las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad en la entidad.

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