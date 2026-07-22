Sheinbaum anuncia inversión de 111 mil mdp para obras en el oriente del Edomex

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Gobierno de México invierte 111 mil mdp en obras para el Edomex. Foto: Uno TV

El Gobierno de México destina una inversión de 111 mil millones de pesos para el Estado de México, principalmente en los municipios del oriente de la entidad, donde se desarrollan obras de infraestructura en materia de salud, movilidad, agua, drenaje y educación, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina realizada en Toluca, la mandataria explicó que el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México busca atender el rezago histórico en una de las regiones con mayor concentración poblacional del país.

“Son 111 mil millones de pesos que estamos invirtiendo en el Estado de México, principalmente en la zona oriente”.

Sheinbaum destacó que esta inversión se suma a los 95 mil millones de pesos anuales destinados a los Programas para el Bienestar en la entidad.

¿Por qué se concentra la inversión en el oriente del Estado de México?

La presidenta explicó que el Gobierno federal decidió priorizar esta región debido a la falta de inversión acumulada durante años.

“Decidimos hacer este proyecto porque es una zona, quizás, la zona más densamente poblada de todo el país y desde hace muchos años tenía una carencia de inversión. Entonces, por eso decidimos concentrar la inversión en la zona oriente, en educación, en salud, movilidad, agua y drenaje, principalmente”.

El plan contempla acciones en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

¿Qué obras contempla el Plan Integral del Oriente del Estado de México?

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que durante 2026 se ejercerán 33 mil 663 millones de pesos, mientras que la inversión acumulada del sexenio alcanzará 76 mil 400 millones de pesos para proyectos de infraestructura.

Entre las principales obras destacan:

Conservación de carreteras federales y municipales mediante trenes de pavimentación

Construcción de 20 puentes vehiculares , incluidos dos en Alameda Oriente

, incluidos dos en Alameda Oriente Edificación de nueve nuevos bachilleratos y ampliación de infraestructura educativa

y ampliación de infraestructura educativa Construcción de 10 Centros Comunitarios México Imparable

Desarrollo de 208 Senderos Seguros durante 2026

durante 2026 Construcción del Trolebús Ixtapaluca , con conclusión prevista para junio de 2027

, con conclusión prevista para junio de 2027 Licitación del Mexibús Vicente Villada-Panteón Los Rosales

Avance de los proyectos ferroviarios México-Querétaro y AIFA-Pachuca

También se invertirán recursos en agua, hospitales y clínicas

El director general de la Conagua, Efraín Morales López, informó que la inversión acumulada en obras hidráulicas asciende a 23 mil 317 millones de pesos, que incluyen la construcción de la Potabilizadora Lago de Guadalupe, el sistema de aprovechamiento de agua de lluvia en la Laguna de Zumpango y diversas obras hidráulicas en el oriente mexiquense.

Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo, anunció la construcción de nuevos hospitales en Chicoloapan, Ecatepec y Chimalhuacán, así como Unidades Médicas Familiares Plus en Valle de Chalco y Tlalnepantla.

Además, en septiembre comenzará la construcción de cuatro Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Chalco, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Valle de Chalco, mientras que en noviembre iniciarán otros tres en Chicoloapan, Ixtapaluca y Texcoco.

Las autoridades también informaron que el fortalecimiento de la red hospitalaria contempla la rehabilitación de 182 centros de salud, la intervención de 16 hospitales, la contratación de mil 82 profesionales de la salud y la distribución de más de 4 millones de piezas de medicamentos mediante las Rutas de la Salud.

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