Ya abrió el registro de Jóvenes con Bienestar Edomex 2026; éste es el link oficial

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Se vinculará a jóvenes a opciones educativas. Foto: IMEJ

El programa Jóvenes con Bienestar Edomex 2026 abrió su convocatoria para que personas de 18 a 29 años en condición de pobreza puedan solicitar un apoyo económico de 6 mil pesos, además de acceder a servicios de vinculación educativa para concluir sus estudios.

El Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), encargado de operar el programa, informó que el trámite podrá realizarse hasta el 31 de julio y únicamente a través de la página oficial de la dependencia. También aclaró que el prerregistro no garantiza el ingreso al programa, ya que todas las solicitudes serán revisadas para determinar quiénes cumplen con los requisitos y criterios de selección establecidos en la convocatoria.

¿Cómo hacer el registro para Jóvenes con Bienestar Edomex 2026?

El IMEJ informó que el proceso inicia con un prerregistro por internet, el cual podrá realizarse hasta el 31 de julio a través de la página oficial de la dependencia.

Posteriormente, las personas solicitantes deberán acudir personalmente al módulo que les corresponda con su folio de prerregistro y la documentación requerida para continuar con el trámite.

Finalmente, las autoridades recordaron que el registro es totalmente gratuito, por lo que no es necesario contratar gestores ni realizar pagos para participar. Asimismo, recomendaron consultar únicamente los canales oficiales para conocer las siguientes etapas del proceso y la publicación de resultados.

¿Quiénes pueden solicitar Jóvenes con Bienestar Edomex 2026?

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Secretaría de Bienestar del Estado de México y el IMEJ, el programa está dirigido a jóvenes que cumplan con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 29 años

Contar con nacionalidad mexicana

Vivir en alguno de los 125 municipios del Estado de México

Encontrarse en condición de pobreza

No haber concluido la educación obligatoria

El objetivo del programa es contribuir a reducir el rezago educativo mediante un apoyo económico y la vinculación con instituciones públicas para que las personas beneficiarias puedan iniciar, continuar, reincorporarse o concluir sus estudios.

¿Qué documentos se necesitan para el registro?

Las personas interesadas deberán presentar la documentación establecida en la convocatoria, entre ella:

Acta de nacimiento o carta de naturalización

o carta de naturalización Identificación oficial vigente

vigente CURP

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses

Formato Único de Bienestar debidamente requisitado

Carta Compromiso de Seguimiento a la Educación Obligatoria

El Comité del programa podrá solicitar documentación adicional cuando así lo considere necesario.

¿De cuánto es el apoyo de Jóvenes con Bienestar?

El programa contempla un apoyo económico de 6 mil pesos, el cual será entregado en una sola exhibición, siempre sujeto a la disponibilidad presupuestal.

Además del recurso económico, las personas beneficiarias podrán acceder a:

Vinculación con instituciones públicas de educación primaria, secundaria y media superior

Servicios para el bienestar que determine el Comité del programa

Las autoridades precisaron que el apoyo es totalmente gratuito y únicamente podrían generarse comisiones bancarias relacionadas con la cuenta donde se deposite el recurso.

¿Quiénes tendrán prioridad para recibir el apoyo?

La convocatoria establece criterios de prioridad para algunos sectores de la población que cumplan con los requisitos del programa.

Entre ellos se encuentran:

Madres y padres solteros

Personas indígenas o que residan en municipios con presencia indígena

o que residan en municipios con presencia indígena Personas afromexicanas

Integrantes de la población LGBTTTIQ+

Personas que habiten en localidades con alta o muy alta marginación

Personas con enfermedades crónico-degenerativas

Personas con discapacidad permanente o quienes tengan a su cuidado a una persona con discapacidad

o quienes tengan a su Víctimas u ofendidas de algún delito

Personas repatriadas

El Comité también podrá establecer otros criterios de priorización.

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