Detienen a 4 agentes de la FGJEM por presunto secuestro exprés para extorsionar

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Cuatro agentes de la Fiscalía del Edomex fueron detenidos. Foto: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que cuatro elementos de la Policía de Investigación (PDI) fueron detenidos por su presunta participación en el delito de secuestro exprés para ejecutar extorsión. La institución señaló que la aprehensión fue realizada el viernes 7 de agosto, luego de que autoridades federales solicitaran su participación en la puesta a disposición derivada del cumplimiento de las órdenes de aprehensión.

Los agentes detenidos fueron identificados como María Fernanda “N”, de 38 años; Benito “N”, de 67; Efraín “N”, de 64; y Mario “N”, de 43 años. De acuerdo con la FGJEM, los cuatro contaban con plaza de agente investigador y no desempeñaban funciones de mando.

¿Quiénes son los agentes de la FGJEM detenidos?

La Fiscalía mexiquense detalló la adscripción que tenían los cuatro elementos al momento de su detención:

María Fernanda “N”, de 38 años, estaba adscrita a la Coordinación de la PDI en Ecatepec

Benito “N”, de 67 años, pertenecía a la Unidad de Inspección Interna de la PDI en Ecatepec

Efraín “N”, de 64 años, estaba adscrito a la Coordinación de la PDI en Texcoco

Mario “N”, de 43 años, pertenecía a la Coordinación de la PDI en Nezahualcóyotl

La FGJEM precisó que ninguno de los cuatro tenía funciones de mando dentro de la corporación.

¿De qué se les acusa?

Las cuatro personas fueron detenidas por una investigación relacionada con el delito de “secuestro exprés para ejecutar extorsión” derivado de hechos registrados en 2021, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de Justicia del Edomex.

La institución no proporcionó en el comunicado detalles sobre la víctima, el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos ni la cantidad de dinero que habría sido exigida.

La detención se llevó a cabo en el marco del cumplimiento de órdenes de aprehensión emitidas contra los cuatro elementos, con participación de autoridades federales.

FGJEM confirma detención de sus agentes

La Fiscalía mexiquense explicó que fue convocada por autoridades federales para participar en la puesta a disposición de los cuatro servidores públicos, luego de que se ejecutaran las órdenes de aprehensión correspondientes.

Con esta comunicación, la institución confirmó públicamente que los cuatro detenidos formaban parte de su estructura como agentes investigadores y que se encontraban adscritos a distintas áreas de la Policía de Investigación de la entidad mexiquense.

La situación jurídica de María Fernanda “N”, Benito “N”, Efraín “N” y Mario “N” deberá ser determinada por la autoridad judicial que lleva el caso. La acusación corresponde a una imputación y será durante el proceso cuando se establezca su eventual responsabilidad.

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