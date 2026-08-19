Autobús vuelca en la México-Pachuca; hay un muerto y decenas de lesionados

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Autobús vuelca en la México-Pachuca y deja un muerto. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un autobús de pasajeros volcó en la Autopista México-Pachuca durante la mañana de este miércoles 19 de agosto de 2026, a la altura del kilómetro 32, en el municipio de Tecámac, Estado de México (Edomex), cuando circulaba con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Los primeros reportes señalan que una persona murió y decenas resultaron lesionadas, mientras equipos de emergencia se movilizaron al sitio para atender a los pasajeros y realizar labores de rescate.

El accidente ocurrió en uno de los tramos de la autopista que conecta al Edomex con la capital del país. De manera preliminar, se indicó que el conductor del autobús habría perdido el control de la unidad, que posteriormente impactó contra un muro de contención. Tras el choque, el vehículo terminó completamente volcado y quedó de costado sobre la vialidad.

La emergencia provocó la movilización de cuerpos de auxilio y personal especializado, quienes ingresaron a la zona para atender a los pasajeros afectados, valorar a las personas lesionadas y realizar las maniobras necesarias.

¿Qué pasó en la Autopista México-Pachuca?

De acuerdo con los primeros informes, el autobús de pasajeros transitaba por la México-Pachuca rumbo a la CDMX cuando se produjo el percance.

La unidad habría salido de control por causas que todavía deberán ser determinadas por las autoridades. Posteriormente, se registró el impacto contra un muro de contención, tras lo cual el autobús terminó volcado.

El vehículo quedó sobre uno de sus costados en el kilómetro 32, situación que complicó la circulación en dirección a la Ciudad de México.

Hasta el momento, los datos disponibles establecen de manera preliminar un saldo de una persona fallecida y al menos 30 lesionadas. Las autoridades deberán determinar el número definitivo de personas afectadas una vez que concluyan las labores de atención y revisión en el lugar.

¿Cuáles son las alternativas viales por la volcadura en la México-Pachuca?

Ante las afectaciones en dirección a la CDMX, los automovilistas pueden considerar como opciones, dependiendo de su punto de origen y destino:

Vía Morelos

Avenida Central Carlos Hank González

Circuito Exterior Mexiquense

Insurgentes Norte

Estas vialidades han sido utilizadas como rutas para evitar distintos tramos de la México-Pachuca cuando se presentan accidentes o congestionamientos.

También es posible considerar la carretera libre México-Pachuca en los puntos donde exista acceso, aunque las condiciones de tránsito pueden variar por las maniobras de emergencia. La recomendación es evitar acercarse al punto del accidente y atender las indicaciones de las autoridades viales.

¿Dónde ocurrió la volcadura del autobús?

El accidente se registró en la Autopista México-Pachuca, a la altura del kilómetro 32, dentro del municipio de Tecámac, Estado de México.

La zona corresponde al tramo que conduce hacia la CDMX, por lo que el percance generó complicaciones para los automovilistas que se desplazaban hacia la capital.

Personal de emergencia acudió al punto para auxiliar a los pasajeros y trabajar en la zona donde quedó la unidad.

Debido a la posición del autobús sobre la vialidad y a las labores de rescate, se presentaron afectaciones a la circulación en dirección a la CDMX.

Las autoridades y equipos de emergencia mantuvieron presencia en el sitio para atender la contingencia y permitir el desarrollo de las maniobras de auxilio.

Así afecta el accidente al tránsito

La presencia del autobús volcado y las labores de emergencia provocaron afectaciones viales en la México-Pachuca, principalmente en dirección hacia la Ciudad de México.

Los automovilistas que circulaban por este tramo tuvieron que enfrentar complicaciones derivadas de la atención del accidente y de las maniobras realizadas por los cuerpos de emergencia.

La recomendación para quienes utilizan esta vía es conducir con precaución y atender las indicaciones del personal desplegado en la zona, mientras continúan las labores para retirar la unidad y restablecer las condiciones normales de circulación.

Las autoridades continuarán con la atención del accidente para determinar el saldo definitivo y las causas de la volcadura.

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