Prohibida la quema de toritos pirotécnicos en Ecatepec estas fiestas patrias

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Torito pirotécnico. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El gobierno municipal de Ecatepec, Estado de México (Edomex), anunció la prohibición definitiva de la quema de toritos pirotécnicos en el municipio durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre. Para garantizar la seguridad ciudadana, las autoridades implementaron un dispositivo especial de vigilancia en las principales plazas y pueblos originarios de la demarcación.

Las celebraciones patrias en el municipio más poblado del Edomex estarán bajo un estricto control de seguridad y vigilancia permanente. A través de un pronunciamiento público derivado de mesas de trabajo vecinales, las autoridades locales confirmaron esta contundente medida preventiva.

Sobre este despliegue, la declaración oficial difundida públicamente en plataformas digitales precisó: “El gobierno municipal de Ecatepec recordó que los toritos pirotécnicos en Ecatepec están prohibidos, además, implementa el operativo Fiestas Patrias en donde participan mil 800 elementos de la policía local y 113 efectivos de la Marina, para garantizar la tranquilidad de las festividades“.

Se busca evitar incidentes con la pirotecnia

Esta restricción legal busca evitar a toda costa el almacenamiento clandestino de pólvora y el manejo irregular de explosivos en la vía pública. El área de Protección Civil y Bomberos advirtió que bajo ninguna circunstancia se expedirán permisos para la detonación de estas estructuras móviles entre la multitud.

La cancelación definitiva de esta arraigada tradición responde directamente a la necesidad de prevenir tragedias y salvaguardar la integridad física de los habitantes.

Las autoridades recordaron que en festividades anteriores, el uso indebido de estos artefactos provocó lesiones graves, quemaduras de tercer grado e incluso amputaciones. Aunado a ello, esta medida preventiva toma relevancia y contexto tras los recientes accidentes fatales relacionados con explosiones de pólvora en otras zonas del Edomex.

El objetivo central de la administración local es que las festividades de septiembre transcurran con saldo blanco y en completa calma.

Es importante aclarar que, aunque los toritos quedan estrictamente fuera de la celebración, los tradicionales “castillos” sí podrán instalarse en plazas públicas. Sin embargo, esto será posible únicamente si los responsables tramitan un oficio de no inconveniencia y cumplen con los protocolos técnicos de Protección Civil.

Así será el operativo Fiestas Patrias con la Marina y Policía Local



Para hacer cumplir la estricta normativa y resguardar el orden público, la vigilancia estará a cargo de un robusto y coordinado estado de fuerza. Los mil 800 agentes de la policía local, apoyados tácticamente por 113 elementos de la Secretaría de Marina, vigilarán de cerca los festejos masivos.

El ambicioso operativo Fiestas Patrias no solo se concentrará en la explanada del palacio municipal, sino que se extenderá a los nueve pueblos originarios. Las fuerzas del orden inspeccionarán accesos principales, mantendrán libres las rutas de evacuación e inhibirán cualquier intento de venta clandestina de pirotecnia.

En este sentido, la dirección de Protección Civil detalló que la ley prohíbe terminantemente resguardar materiales con explosivos dentro de domicilios particulares o comercios. Cualquier inmueble, bodega o vehículo donde se detecte este tipo de almacenamiento irregular será clausurado de manera inmediata por las autoridades competentes.

Las dependencias de seguridad advirtieron tajantemente que todo el material explosivo incautado será decomisado y destruido para neutralizar el riesgo a la población civil. Los infractores que sean sorprendidos violando el Bando Municipal enfrentarán severas sanciones administrativas, multas económicas o arrestos de hasta 36 horas.

Finalmente, este magno despliegue de seguridad también contemplará la instalación de dispositivos de alcoholímetro en las avenidas con mayor flujo vehicular.

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