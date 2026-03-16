Globo aerostático cae y deja heridos en Teotihuacán

GENERANDO AUDIO...

Cae globo aerostático en Teotihuacán. Foto: Getty Images/ilustrativa

En redes sociales se reporta la caída de un globo aerostático en Teotihuacán, en el Estado de México, por lo que también señalan que hay personas heridas.

Cae globo aerostático en Teotihuacán por cables de electricidad

De acuerdo con los primeros reportes, durante la mañana de este lunes 16 de marzo de 2026, cayó un globo aerostático en la comunidad de San Lorenzo Tlalmimilolpan, en Teotihuacán, Estado de México.

Según la información que se maneja, este globo aerostático habría caído a causa de chocar contra unos cables de alta tensión.

Hay dos personas extranjeras heridas tras caída del globo aerostático

En este globo aerostático que se cayó en Teotihuacán, en el Estado de México, viajaban dos turistas extranjeros que resultaron heridos.

Sí, según reportes, a bordo del globo de la empresa “Globos Aerostáticos México” viajaba un matrimonio de origen británico, dos turistas de 43 y 49 años de edad.

Elementos de emergencia atienden este accidente

Luego de que el piloto rozara los cables de energía eléctrica, perdió el control y terminó cayendo en calle Cruz de la Mansión, en San Lorenzo Tlalmimilolpan.

Por esto, al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil de Teotihuacán, quienes atendieron a los dos turistas extranjeros y después los trasladaron a una clínica privada para su atención especializada.

La zona quedó acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.