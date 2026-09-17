Video capta momento exacto en que sicarios atacaron a funcionario de Tecámac

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Captan momento exacto del ataque en contra de funcionario de Tecámac. Foto: Getty

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos sujetos armados atacaron a Carlos Galindo, coordinador de asesores de la presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong Romero.

La grabación muestra que los agresores llegaron en bicicletas y esperaron durante aproximadamente 20 minutos antes de disparar contra la camioneta en la que viajaba el funcionario.

🔴 Llegaron, esperaron 20 minutos y atacaron a Carlos Galindo, coordinador de asesores de la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong Romero.



Las imágenes muestran que los sujetos llegaron alrededor de las 07:27 horas y permanecieron en el lugar. A las 07:47, de acuerdo con el registro… pic.twitter.com/wXNKT7mZry — Azucena Uresti (@azucenau) September 16, 2026

Así fue el ataque contra Carlos Galindo

De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad, los dos sujetos llegaron alrededor de las 07:27 horas a las inmediaciones del fraccionamiento.

Ambos vestían ropa negra y llevaban el rostro cubierto. Después de llegar en bicicleta, permanecieron en el lugar a la espera de la salida del funcionario.

Aproximadamente a las 07:47 horas, los sujetos observaron que la camioneta de Carlos Galindo avanzaba y uno de ellos sacó un arma de fuego para disparar. En la grabación se escuchan las detonaciones y posteriormente la respuesta del escolta que acompañaba al funcionario.

Carlos Galindo y su escolta resultaron heridos

Tras el ataque, Carlos Galindo resultó herido en una mano, mientras que su escolta recibió un impacto de bala en el pecho.

Una de las balas alcanzó el pulmón del elemento de seguridad, quien fue intervenido médicamente y posteriormente reportado fuera de peligro.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente el motivo del ataque ni la identidad de los dos agresores.

Policía de Investigación busca a los responsables

La grabación de las cámaras de seguridad ya se encuentra en manos de la Policía de Investigación, cuyos agentes trabajan en el análisis de las imágenes para identificar y localizar a los dos involucrados.

El video difundido en redes sociales permite observar la llegada de los presuntos agresores, su espera durante alrededor de 20 minutos y el momento en que se aproximan a la camioneta para realizar los disparos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el ataque contra el coordinador de asesores de la alcaldesa de Tecámac.

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