Suspenden clases el lunes en 90 municipios de Puebla por lluvias y frío

| 13:06 | Lidia Rivera | UnoTV
SEP Puebla anuncia suspensión de clases por frente frío 36.
SEP Puebla anuncia suspensión de clases por frente frío 36. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública de Puebla informó la suspensión de clases en 90 municipios de las sierras Norte, Nororiental y Negra debido a la presencia de lluvias fuertes, descenso de temperatura y la entrada del frente frío número 36.

  • De acuerdo con el boletín 20/2026, la medida aplicará el lunes 23 de febrero para escuelas de Educación Básica y Media Superior en las regiones señaladas.

La dependencia estatal indicó que la decisión se tomó tras la recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar ante las condiciones climatológicas previstas.

Servicio educativo será a distancia

La autoridad educativa detalló que, durante la suspensión presencial, el servicio académico será atendido por docentes mediante educación a distancia, apoyándose en libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades conforme a cada nivel educativo.

Asimismo, el Gobierno del Estado exhortó a la población a extremar precauciones ante posibles deslaves, caída de árboles y aumento en niveles de ríos y arroyos, así como mantenerse informada a través de canales oficiales.

Municipios donde se suspenden clases

La suspensión de clases por lluvias y frente frío 36 en Puebla aplica en los siguientes municipios:

Sierra Norte

  • Ahuacatlán
  • Ahuazotepec
  • Amixtlán
  • Aquixtla
  • Camocuautla
  • Coatepec
  • Cuautempan
  • Chiconcuautla
  • Chignahuapan
  • Honey
  • Francisco Z. Mena
  • Hermenegildo Galeana
  • Huauchinango
  • Huitzilan de Serdán
  • Ixtacamaxtitlán
  • Jalpan
  • Jopala
  • Juan Galindo
  • Naupan
  • Pahuatlán
  • Pantepec
  • San Felipe Tepatlán
  • Tepango de Rodríguez
  • Tepetzintla
  • Tetela de Ocampo
  • Tlacuilotepec
  • Tlaola
  • Tlapacoya
  • Tlaxco
  • Venustiano Carranza
  • Xicotepec
  • Xochiapulco
  • Xochitlán de Vicente Suárez
  • Zacatlán
  • Zapotitlán de Méndez
  • Zautla
  • Zihuateutla
  • Zongozotla

Sierra Nororiental

  • Acateno
  • Atempan
  • Ayotoxco de Guerrero
  • Caxhuacan
  • Cuetzalan del Progreso
  • Cuyoaco
  • Chignautla
  • Huehuetla
  • Hueyapan
  • Hueytamalco
  • Hueytlalpan
  • Atlequizayan
  • Ixtepec
  • Jonotla
  • Nauzontla
  • Olintla
  • Tenampulco
  • Teteles de Ávila Castillo
  • Teziutlán
  • Tlatlauquitepec
  • Tuzamapan de Galeana
  • Xiutetelco
  • Yaonáhuac
  • Zacapoaxtla
  • Zaragoza
  • Zongozotla

Sierra Negra

  • Ajalpan
  • Altepexi
  • Atexcal
  • Caltepec
  • Chapulco
  • Coxcatlán
  • Coyomeapan
  • Coyotepec
  • Eloxochitlán
  • Ixcaquixtla
  • Juan N. Méndez
  • Molcaxac
  • Nicolás Bravo
  • San Antonio Cañada
  • San Gabriel Chilac
  • San José Miahuatlán
  • San Sebastián Tlacotepec
  • Santiago Miahuatlán
  • Tehuacán
  • Tepanco de López
  • Tlacotepec de Benito Juárez
  • Vicente Guerrero
  • Xochitlán Todos Santos
  • Zapotitlán
  • Zinacatepec
  • Zoquitlán

La autoridad reiteró que la medida busca proteger a estudiantes y personal educativo ante el pronóstico de lluvias intensas y bajas temperaturas en Puebla.

