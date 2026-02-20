Suspenden clases el lunes en 90 municipios de Puebla por lluvias y frío
La Secretaría de Educación Pública de Puebla informó la suspensión de clases en 90 municipios de las sierras Norte, Nororiental y Negra debido a la presencia de lluvias fuertes, descenso de temperatura y la entrada del frente frío número 36.
- De acuerdo con el boletín 20/2026, la medida aplicará el lunes 23 de febrero para escuelas de Educación Básica y Media Superior en las regiones señaladas.
La dependencia estatal indicó que la decisión se tomó tras la recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar ante las condiciones climatológicas previstas.
Servicio educativo será a distancia
La autoridad educativa detalló que, durante la suspensión presencial, el servicio académico será atendido por docentes mediante educación a distancia, apoyándose en libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades conforme a cada nivel educativo.
Asimismo, el Gobierno del Estado exhortó a la población a extremar precauciones ante posibles deslaves, caída de árboles y aumento en niveles de ríos y arroyos, así como mantenerse informada a través de canales oficiales.
Municipios donde se suspenden clases
La suspensión de clases por lluvias y frente frío 36 en Puebla aplica en los siguientes municipios:
Sierra Norte
- Ahuacatlán
- Ahuazotepec
- Amixtlán
- Aquixtla
- Camocuautla
- Coatepec
- Cuautempan
- Chiconcuautla
- Chignahuapan
- Honey
- Francisco Z. Mena
- Hermenegildo Galeana
- Huauchinango
- Huitzilan de Serdán
- Ixtacamaxtitlán
- Jalpan
- Jopala
- Juan Galindo
- Naupan
- Pahuatlán
- Pantepec
- San Felipe Tepatlán
- Tepango de Rodríguez
- Tepetzintla
- Tetela de Ocampo
- Tlacuilotepec
- Tlaola
- Tlapacoya
- Tlaxco
- Venustiano Carranza
- Xicotepec
- Xochiapulco
- Xochitlán de Vicente Suárez
- Zacatlán
- Zapotitlán de Méndez
- Zautla
- Zihuateutla
- Zongozotla
Sierra Nororiental
- Acateno
- Atempan
- Ayotoxco de Guerrero
- Caxhuacan
- Cuetzalan del Progreso
- Cuyoaco
- Chignautla
- Huehuetla
- Hueyapan
- Hueytamalco
- Hueytlalpan
- Atlequizayan
- Ixtepec
- Jonotla
- Nauzontla
- Olintla
- Tenampulco
- Teteles de Ávila Castillo
- Teziutlán
- Tlatlauquitepec
- Tuzamapan de Galeana
- Xiutetelco
- Yaonáhuac
- Zacapoaxtla
- Zaragoza
- Zongozotla
Sierra Negra
- Ajalpan
- Altepexi
- Atexcal
- Caltepec
- Chapulco
- Coxcatlán
- Coyomeapan
- Coyotepec
- Eloxochitlán
- Ixcaquixtla
- Juan N. Méndez
- Molcaxac
- Nicolás Bravo
- San Antonio Cañada
- San Gabriel Chilac
- San José Miahuatlán
- San Sebastián Tlacotepec
- Santiago Miahuatlán
- Tehuacán
- Tepanco de López
- Tlacotepec de Benito Juárez
- Vicente Guerrero
- Xochitlán Todos Santos
- Zapotitlán
- Zinacatepec
- Zoquitlán
La autoridad reiteró que la medida busca proteger a estudiantes y personal educativo ante el pronóstico de lluvias intensas y bajas temperaturas en Puebla.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento