Suspenden clases el lunes en 90 municipios de Puebla por lluvias y frío

SEP Puebla anuncia suspensión de clases por frente frío 36. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública de Puebla informó la suspensión de clases en 90 municipios de las sierras Norte, Nororiental y Negra debido a la presencia de lluvias fuertes, descenso de temperatura y la entrada del frente frío número 36.

De acuerdo con el boletín 20/2026, la medida aplicará el lunes 23 de febrero para escuelas de Educación Básica y Media Superior en las regiones señaladas.

La dependencia estatal indicó que la decisión se tomó tras la recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar ante las condiciones climatológicas previstas.

Servicio educativo será a distancia

La autoridad educativa detalló que, durante la suspensión presencial, el servicio académico será atendido por docentes mediante educación a distancia, apoyándose en libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades conforme a cada nivel educativo.

Asimismo, el Gobierno del Estado exhortó a la población a extremar precauciones ante posibles deslaves, caída de árboles y aumento en niveles de ríos y arroyos, así como mantenerse informada a través de canales oficiales.

Municipios donde se suspenden clases

La suspensión de clases por lluvias y frente frío 36 en Puebla aplica en los siguientes municipios:

Sierra Norte

Ahuacatlán

Ahuazotepec

Amixtlán

Aquixtla

Camocuautla

Coatepec

Cuautempan

Chiconcuautla

Chignahuapan

Honey

Francisco Z. Mena

Hermenegildo Galeana

Huauchinango

Huitzilan de Serdán

Ixtacamaxtitlán

Jalpan

Jopala

Juan Galindo

Naupan

Pahuatlán

Pantepec

San Felipe Tepatlán

Tepango de Rodríguez

Tepetzintla

Tetela de Ocampo

Tlacuilotepec

Tlaola

Tlapacoya

Tlaxco

Venustiano Carranza

Xicotepec

Xochiapulco

Xochitlán de Vicente Suárez

Zacatlán

Zapotitlán de Méndez

Zautla

Zihuateutla

Zongozotla

Sierra Nororiental

Acateno

Atempan

Ayotoxco de Guerrero

Caxhuacan

Cuetzalan del Progreso

Cuyoaco

Chignautla

Huehuetla

Hueyapan

Hueytamalco

Hueytlalpan

Atlequizayan

Ixtepec

Jonotla

Nauzontla

Olintla

Tenampulco

Teteles de Ávila Castillo

Teziutlán

Tlatlauquitepec

Tuzamapan de Galeana

Xiutetelco

Yaonáhuac

Zacapoaxtla

Zaragoza

Zongozotla

Sierra Negra

Ajalpan

Altepexi

Atexcal

Caltepec

Chapulco

Coxcatlán

Coyomeapan

Coyotepec

Eloxochitlán

Ixcaquixtla

Juan N. Méndez

Molcaxac

Nicolás Bravo

San Antonio Cañada

San Gabriel Chilac

San José Miahuatlán

San Sebastián Tlacotepec

Santiago Miahuatlán

Tehuacán

Tepanco de López

Tlacotepec de Benito Juárez

Vicente Guerrero

Xochitlán Todos Santos

Zapotitlán

Zinacatepec

Zoquitlán

La autoridad reiteró que la medida busca proteger a estudiantes y personal educativo ante el pronóstico de lluvias intensas y bajas temperaturas en Puebla.

