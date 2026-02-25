Familiares de los 4 jóvenes del Edomex desaparecidos en Sinaloa protestaron en Palacio Nacional

GENERANDO AUDIO...

Manifestantes colocaron fotografías de los desaparecidos. Foto: Julio Sánchez

Familiares de los jóvenes desaparecidos en Sinaloa, originarios del Estado de México (Edomex), realizaron una manifestación al exterior de Palacio Nacional en Ciudad de México (CDMX) para exigir la intervención del Gobierno Federal ante la falta de respuestas por parte de autoridades sinaloenses.

De acuerdo con los familiares, los cuatro jóvenes llevan más de 20 días desaparecidos, luego de que viajaron a Sinaloa y se perdió comunicación con ellos. Desde entonces, aseguran que no han recibido información clara sobre avances en las investigaciones ni resultados en su localización.

Piden intervención del Gobierno Federal

Durante la protesta, los manifestantes solicitaron ser atendidos por autoridades federales y pidieron que el caso sea atraído o que exista una coordinación directa entre instancias federales y estatales para agilizar las acciones de búsqueda.

Señalaron que han acudido a dependencias en Sinaloa para denunciar la desaparición y dar seguimiento al caso; sin embargo, afirmaron que no han obtenido respuestas concretas ni avances sustanciales.

Los familiares colocaron pancartas y fotografías de los jóvenes en las inmediaciones del recinto histórico, con el objetivo de visibilizar el caso y presionar para que se intensifiquen los operativos de búsqueda.

Exigen avances y comunicación clara

Entre sus demandas, pidieron información puntual sobre las diligencias realizadas, así como mayor coordinación entre fiscalías y corporaciones de seguridad. También solicitaron que se implementen acciones de búsqueda en campo y que se les mantenga informados de manera constante.

Hasta el momento, las autoridades de Sinaloa no han emitido un posicionamiento público detallado sobre el avance del caso, según lo expresado por los familiares.

Los manifestantes reiteraron que continuarán con las movilizaciones hasta obtener respuestas y conocer el paradero de los cuatro jóvenes.

