Hallan cuerpo de joven con mochila en el “Triángulo de las Bermudas” en Edomex

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Buscadoras hallan cuerpo de joven en Edomex. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una jornada de búsqueda de personas desaparecidas realizada por integrantes de la Colectiva Feminista Ehécatl terminó con el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven en la zona conocida como el “Triángulo de las Bermudas” del Estado de México (Edomex), en los límites de Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

El cuerpo fue localizado entre basura y desechos, a la altura del Río de la Compañía y el Bordo de Xochiaca, cerca del Circuito Exterior Mexiquense. La joven llevaba una mochila en la espalda y presentaba diversos elementos que podrían contribuir a su identificación como varios tatuajes en el cuerpo.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

🚨🖤 ‼️BUSCADORAS ENCUENTRAN CUERPO DE JOVEN EN ZONA DE CHIMALHUACÁN Y TEXCOCO‼️ 🥺😱



Una jornada de búsqueda realizada por integrantes del Colectivo Feminista Ehécatl terminó con el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven en la zona conocida como “El Triángulo de las… pic.twitter.com/4cqAMDLbTp — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) August 29, 2026

¿Dónde hallaron el cuerpo de la joven?

Las integrantes de la colectiva realizaban labores de búsqueda en esta zona del oriente de la entidad mexiquense cuando localizaron los restos de la mujer.

El punto se encuentra en las inmediaciones del Río de la Compañía y el Bordo de Xochiaca, un área ubicada entre los municipios de Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

Tras encontrar el cuerpo, las buscadoras realizaron el reporte correspondiente a las autoridades, procedieron a retirar la basura sobre el cuepo y permanecieron en el sitio durante varias horas, a la espera de que se llevara a cabo el levantamiento.

De acuerdo con la información proporcionada por integrantes de la colectiva, aproximadamente cuatro horas después del hallazgo acudieron autoridades mexiquenses para realizar las diligencias correspondientes y retirar el cuerpo.

¿Qué llevaba la joven cuando fue encontrada?

Uno de los elementos que llamó la atención de las buscadoras fue que la joven todavía llevaba una mochila a la espalda, lo que es visible en el video del momento que se ha vuelto viral en redes sociales, como en la cuenta de X de Qué Poca Madre.

Antes de que las autoridades realizaran el levantamiento, integrantes de la Colectiva Feminista Ehécatl documentaron características particulares de la mujer con la intención de aportar información que pudiera ayudar a sus familiares a reconocerla.

Entre estos elementos se encuentran varias pulseras en la muñeca derecha, además de un tatuaje de la Santa Muerte en esa misma zona.

Las buscadoras también identificaron otros tatuajes que podrían ser relevantes para establecer su identidad.

En el muslo de la pierna derecha tenía dos nombres tatuados: uno colocado de manera horizontal con la palabra “Ismael” y otro en posición vertical con el nombre “Mari”.

Además, llevaba pulseras en ambos tobillos.

Colectiva buscaba personas desaparecidas en Edomex

El hallazgo ocurrió durante una jornada de búsqueda encabezada por mujeres integrantes de la Colectiva Feminista Ehécatl, quienes recorrieron la zona en busca de personas reportadas como desaparecidas.

La localización de los restos ocurrió entre residuos y desechos, en un punto cercano al Bordo de Xochiaca.

Después de notificar a las autoridades, las integrantes de la colectiva permanecieron en el lugar hasta que se efectuaron las diligencias correspondientes.

Los datos sobre la mochila, los tatuajes y las pulseras fueron registrados por las buscadoras debido a que podrían resultar útiles para una eventual identificación por parte de familiares.

Hasta el momento de la información proporcionada, la identidad de la joven no había sido confirmada públicamente.

¿Qué sigue tras el hallazgo?

Una vez realizado el levantamiento, corresponde a las autoridades llevar a cabo las investigaciones y los procedimientos forenses necesarios para establecer la identidad de la víctima y determinar las circunstancias de su muerte.

Los elementos particulares registrados por la colectiva pueden ser comparados con información de personas reportadas como desaparecidas.

El hallazgo vuelve a poner el foco en las labores que realizan colectivos de búsqueda en distintas zonas del Edomex, donde familiares y organizaciones recorren terrenos, canales, tiraderos y otros puntos con el objetivo de localizar a personas desaparecidas.

En este caso, será la investigación de las autoridades mexiquenses la que permita determinar quién era la joven localizada en el “Triángulo de las Bermudas” y establecer qué ocurrió antes de su muerte.

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